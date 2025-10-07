EU

Orbán - Magyarország nem vezeti be az eurót, mert az Európai Unió úgyis széthullik

Elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a forint megtartása hosszú távon elszigetelheti Magyarországot a befektetői bizalom és a gazdasági integráció fő áramától. 2025.10.07

A magyar miniszterelnök gazdasági és politikai okokra hivatkozva elutasította, hogy hazánk csatlakozzon az eurózónához. Orbán Viktor szerint az Európai Unió jelenleg válságban van, és nem kívánja Magyarország sorsát még szorosabban összekötni egy „széthulló” közösséggel. A kijelentés újabb fejezetet nyit Budapest és Brüsszel feszült kapcsolatában, miközben az euróövezet jövője is egyre inkább viták tárgyává válik.



Orbán Viktor egy hétfői interjúban az EconomX gazdasági hírportálnak adott nyilatkozatában egyértelműen kijelentette: a magyar kormány napirendjén nem szerepel az euró bevezetése. Mint fogalmazott, „az Európai Unió bajban van, éppen szétesőben”, ezért szerinte nem lenne bölcs döntés, ha Magyarország ebben a helyzetben elkötelezné magát egy közös valuta mellett. A miniszterelnök ezzel megerősítette azt a több éve következetesen képviselt álláspontját, miszerint a nemzeti szuverenitás védelme elsődleges a gazdasági integráció mélyítésével szemben.



Jelenleg az Európai Unió huszonhét tagállama közül hét – köztük Magyarország, Lengyelország, Csehország és Svédország – még nem csatlakozott az euróövezethez. A szerződések értelmében a tagállamoknak elvileg kötelességük lenne bevezetni az eurót, ám ennek időpontja nincs meghatározva, így a politikai döntés mindenkor az adott kormány kezében marad. Orbán kijelentése tehát jogi szempontból nem sért uniós kötelezettséget, de politikai értelemben komoly üzenetet hordoz Brüsszel felé.



A miniszterelnök az elmúlt években egyre élesebb kritikával illette az uniós döntéshozatalt, különösen az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás és az Oroszország elleni szankciók ügyében. Orbán szerint az EU veszélyes irányt vett, amikor „a háborús logikát tette meg politikai alapelvévé”, és ezzel szerinte „a brüsszeliek háborúba akarják sodorni Európát”. Az ukrán EU-tagság kérdésében is határozottan elutasító álláspontot képvisel, mondván: az ukrán csatlakozás gazdasági összeomláshoz vezetne, miközben közvetlenül belerántaná az Uniót az orosz–ukrán konfliktusba.

A kijelentések tovább feszítették Magyarország és Ukrajna viszonyát, különösen azóta, hogy Kijev az elmúlt hónapokban több olyan orosz energetikai létesítményt támadott meg, amelyek Magyarország olajellátásában is kulcsszerepet játszanak. Orbán a hétvégén azt is állította, hogy „az EU és Ukrajna bizonyos körei” beavatkozni próbálnak a magyar belpolitikába, hogy „egy Magyarország számára háborúpárti kormányt juttassanak hatalomra”.



A miniszterelnök szavai visszhangot kaptak Moszkvában is: az orosz külső hírszerzés (SVR) korábbi jelentése szerint az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen „rendszerváltási forgatókönyveket tanulmányoz” Magyarországon Orbán „túlzottan független” politikája miatt. Bár a brüsszeli vezetés nem kommentálta az orosz állítást, a diplomáciai feszültség kézzelfogható.



Orbán nyilatkozata gazdasági szempontból is üzenetértékű. Az euró bevezetése a legtöbb ország számára az integráció és a gazdasági stabilitás jele, ugyanakkor a magyar kormány szerint az önálló valuta – a forint – megőrzése nagyobb mozgásteret biztosít a válságkezelésben és a nemzeti érdekek érvényesítésében. A kormányzati kommunikációban az euróövezet pénzügyi bizonytalanságai, az infláció és a közös monetáris politika korlátai mind olyan tényezők, amelyek alátámasztják a szuverén gazdaságpolitika fenntartását.



Elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a forint megtartása hosszú távon elszigetelheti Magyarországot a befektetői bizalom és a gazdasági integráció fő áramától. Az euróövezethez való csatlakozás hiánya gyengítheti az ország pozícióját a belső piacon, miközben a politikai konfrontáció Brüsszellel tovább nehezítheti az uniós forrásokhoz való hozzáférést.