Környezetvédelem

Megsemmisítették a környezetvédelmi engedélyét, leáll a gödi Samsung

"A mai nap (meg talán még pár hét) híre, hogy ismét pert nyertünk. A Törvényszék megsemmisítette a gödi Samsung összes működési típusú környezetvédelmi engedélyét, azaz amint az írásos ítélet megérkezik (ami még pár nap), onnantól a gyár nem működhet. Ha akar, kezdeményezhet egy új engedélyezési eljárást" - írta a Facebookon az EMLA Egyesület.