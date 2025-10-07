Környezetvédelem

Megsemmisítették a környezetvédelmi engedélyét, leáll a gödi Samsung

Az EMLA Egyesület a közösségi médiában jelentette be, hogy ismét pert nyertek.

2025.10.07 16:44ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

"A mai nap (meg talán még pár hét) híre, hogy ismét pert nyertünk. A Törvényszék megsemmisítette a gödi Samsung összes működési típusú környezetvédelmi engedélyét, azaz amint az írásos ítélet megérkezik (ami még pár nap), onnantól a gyár nem működhet. Ha akar, kezdeményezhet egy új engedélyezési eljárást" - írta a Facebookon az EMLA Egyesület.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.