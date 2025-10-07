Környezetvédelem
Megsemmisítették a környezetvédelmi engedélyét, leáll a gödi Samsung
Az EMLA Egyesület a közösségi médiában jelentette be, hogy ismét pert nyertek.2025.10.07 16:44ma.hu
"A mai nap (meg talán még pár hét) híre, hogy ismét pert nyertünk. A Törvényszék megsemmisítette a gödi Samsung összes működési típusú környezetvédelmi engedélyét, azaz amint az írásos ítélet megérkezik (ami még pár nap), onnantól a gyár nem működhet. Ha akar, kezdeményezhet egy új engedélyezési eljárást" - írta a Facebookon az EMLA Egyesület.
