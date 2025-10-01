Devizakárosultak
Jobbik: új elszámolást az egykori devizahitelesekkel!
A devizahitelek magasfokú kockázatával a kihelyező pénzintézetnek, nem a kölcsönt felvevőnek kell szembesülnie.2025.10.01 22:42MTI
Minden egykori devizahitelessel végezzenek "a pénzügyi szeméttől megtisztított" új elszámolást a kölcsönt nyújtó pénzintézetek, ennek megtörténtéig pedig állítsák le ilyen ügyekben a behajtást, kilakoltatást - sürgette budapesti sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke, a párt országgyűlési képviselője.
A politikus azt is szorgalmazta: tiltsák meg, hogy a devizahitellel érintett ingatlanok elvétele után a végrehajtók további összeget követelhessenek az egykori tulajdonosoktól, hozzátéve, napjainkban így az utolsó esélyt is elveszik a életük újrakezdésre az azoktól az emberektől, akiknek örökségét vagy évtizedes megtakarítását vitte már el a tartozás.
A Jobbik képviselője "az adósrabszolgaság legalizált esetkörének" nevezte, hogy napjainkban az ingatlanjukat vesztett adósoktól további súlyos összegeket követelhetnek a végrehajtók, az egykori hiteles halálával öröklődnek a tartozások, így megszabadulni tőlük csak a teljes örökségről való lemondással lehet.
Z. Kárpát Dániel azzal érvelt: a devizahitelek magasfokú kockázatával a kihelyező pénzintézetnek, nem a kölcsönt felvevőnek kell szembesülnie. Egyben jelezte: a helyzet rendezéséről szóló javaslatcsomagját hamarosan országgyűlési határozati javaslatként terjeszti a törvényhozás elé.
