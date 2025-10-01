Devizakárosultak

Jobbik: új elszámolást az egykori devizahitelesekkel!

A devizahitelek magasfokú kockázatával a kihelyező pénzintézetnek, nem a kölcsönt felvevőnek kell szembesülnie.

2025.10.01 22:42MTI
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Minden egykori devizahitelessel végezzenek "a pénzügyi szeméttől megtisztított" új elszámolást a kölcsönt nyújtó pénzintézetek, ennek megtörténtéig pedig állítsák le ilyen ügyekben a behajtást, kilakoltatást - sürgette budapesti sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke, a párt országgyűlési képviselője.

A politikus azt is szorgalmazta: tiltsák meg, hogy a devizahitellel érintett ingatlanok elvétele után a végrehajtók további összeget követelhessenek az egykori tulajdonosoktól, hozzátéve, napjainkban így az utolsó esélyt is elveszik a életük újrakezdésre az azoktól az emberektől, akiknek örökségét vagy évtizedes megtakarítását vitte már el a tartozás.

A Jobbik képviselője "az adósrabszolgaság legalizált esetkörének" nevezte, hogy napjainkban az ingatlanjukat vesztett adósoktól további súlyos összegeket követelhetnek a végrehajtók, az egykori hiteles halálával öröklődnek a tartozások, így megszabadulni tőlük csak a teljes örökségről való lemondással lehet.

Z. Kárpát Dániel azzal érvelt: a devizahitelek magasfokú kockázatával a kihelyező pénzintézetnek, nem a kölcsönt felvevőnek kell szembesülnie. Egyben jelezte: a helyzet rendezéséről szóló javaslatcsomagját hamarosan országgyűlési határozati javaslatként terjeszti a törvényhozás elé.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.