Gazdaság

Leállt az amerikai kormány

Az Egyesült Államok szövetségi kormánya hét év után először hivatalosan is leállt, miután a republikánusok és a demokraták nem tudtak megegyezni a szenátusban a költségvetési törvényről. A határidő szerdán éjfélkor járt le, és a két nagy párt egymást követő szavazásokon utasította el a másik fél javaslatát, ami részleges szolgáltatásfelfüggesztéshez és tömeges kényszerszabadságolásokhoz vezet.



A republikánusok „tiszta” törvényjavaslatként mutatták be saját tervüket, amely szerintük pártpolitikától mentesen biztosította volna a kormányzat finanszírozását. A demokraták azonban ragaszkodtak ahhoz, hogy a költségvetés tartalmazza az Obamacare keretében nyújtott támogatások meghosszabbítását, amelyek év végén járnak le, valamint a Medicaid-program tervezett megnyirbálásának visszavonását. A patthelyzet így nemcsak fiskális, hanem egészségpolitikai természetű is, amely közvetlenül érinti milliók ellátását.



A felek a válság kirobbanásáért egymást hibáztatják. John Thune, a republikánus szenátusi frakció vezetője szerint a demokraták szándékosan keresték az összecsapást az elnökkel, ahelyett, hogy kompromisszumra törekedtek volna. Chuck Schumer, a demokraták szenátusi vezetője ezzel szemben úgy fogalmazott, a republikánusok „Amerika egészségügyi biztonságát kockáztatják” és nem hajlandók valódi tárgyalásokat folytatni.



A kormányzati leállás következtében a szövetségi hivatalok egy része azonnal felfüggeszti működését, a köztisztviselők közül százezrek kerülhetnek kényszerszabadságra, ami súlyosan érinti a közszolgáltatásokat. Az érintett területek között lehet a közigazgatás, a kulturális intézmények és bizonyos infrastrukturális programok is, bár a nemzetbiztonsági és egészségügyi alapfeladatokat továbbra is ellátják.



A válság gazdasági következményei gyorsan érezhetők lehetnek. A befektetők bizonytalansága nyomást gyakorolhat a pénzpiacokra, a hitelminősítők pedig figyelmeztetnek: egy elhúzódó kormányzati leállás rontja az ország költségvetési hitelességét. A legutóbbi, 2018 decemberében kezdődött shutdown 35 napig tartott, és akkor több milliárd dolláros gazdasági veszteséget okozott.



A mostani patthelyzet különösen kényes nemzetközi környezetben zajlik, amikor Washington egyszerre próbálja fenntartani katonai és diplomáciai elkötelezettségeit Európában, a Közel-Keleten és az ázsiai-csendes-óceáni térségben. Elemzők szerint a politikai megosztottság belső gyengeség jeleként hathat szövetségesei és riválisai szemében egyaránt, és alááshatja az Egyesült Államok globális vezető szerepét.



A következő napokban dől el, hogy a két párt képes lesz-e kompromisszumot találni, vagy a kormányzat leállása hosszabb időre megbénítja a világ legnagyobb gazdaságának működését.