Gazdaság
Leállt az amerikai kormány
Költségvetési patthelyzet bénítja meg a szövetségi működést.2025.10.01 08:01ma.hu
Az Egyesült Államok szövetségi kormánya hét év után először hivatalosan is leállt, miután a republikánusok és a demokraták nem tudtak megegyezni a szenátusban a költségvetési törvényről. A határidő szerdán éjfélkor járt le, és a két nagy párt egymást követő szavazásokon utasította el a másik fél javaslatát, ami részleges szolgáltatásfelfüggesztéshez és tömeges kényszerszabadságolásokhoz vezet.
A republikánusok „tiszta” törvényjavaslatként mutatták be saját tervüket, amely szerintük pártpolitikától mentesen biztosította volna a kormányzat finanszírozását. A demokraták azonban ragaszkodtak ahhoz, hogy a költségvetés tartalmazza az Obamacare keretében nyújtott támogatások meghosszabbítását, amelyek év végén járnak le, valamint a Medicaid-program tervezett megnyirbálásának visszavonását. A patthelyzet így nemcsak fiskális, hanem egészségpolitikai természetű is, amely közvetlenül érinti milliók ellátását.
A felek a válság kirobbanásáért egymást hibáztatják. John Thune, a republikánus szenátusi frakció vezetője szerint a demokraták szándékosan keresték az összecsapást az elnökkel, ahelyett, hogy kompromisszumra törekedtek volna. Chuck Schumer, a demokraták szenátusi vezetője ezzel szemben úgy fogalmazott, a republikánusok „Amerika egészségügyi biztonságát kockáztatják” és nem hajlandók valódi tárgyalásokat folytatni.
A kormányzati leállás következtében a szövetségi hivatalok egy része azonnal felfüggeszti működését, a köztisztviselők közül százezrek kerülhetnek kényszerszabadságra, ami súlyosan érinti a közszolgáltatásokat. Az érintett területek között lehet a közigazgatás, a kulturális intézmények és bizonyos infrastrukturális programok is, bár a nemzetbiztonsági és egészségügyi alapfeladatokat továbbra is ellátják.
A válság gazdasági következményei gyorsan érezhetők lehetnek. A befektetők bizonytalansága nyomást gyakorolhat a pénzpiacokra, a hitelminősítők pedig figyelmeztetnek: egy elhúzódó kormányzati leállás rontja az ország költségvetési hitelességét. A legutóbbi, 2018 decemberében kezdődött shutdown 35 napig tartott, és akkor több milliárd dolláros gazdasági veszteséget okozott.
A mostani patthelyzet különösen kényes nemzetközi környezetben zajlik, amikor Washington egyszerre próbálja fenntartani katonai és diplomáciai elkötelezettségeit Európában, a Közel-Keleten és az ázsiai-csendes-óceáni térségben. Elemzők szerint a politikai megosztottság belső gyengeség jeleként hathat szövetségesei és riválisai szemében egyaránt, és alááshatja az Egyesült Államok globális vezető szerepét.
A következő napokban dől el, hogy a két párt képes lesz-e kompromisszumot találni, vagy a kormányzat leállása hosszabb időre megbénítja a világ legnagyobb gazdaságának működését.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 16:12 Tiltakozások és tömeges letartóztatások a moldovai választások után
- 14:10 Dánia tartalékosokat hív be drónészlelések után
- 12:05 Halálos földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket - videók
- 10:03 Robbanások és lövöldözés rázta meg Münchent
- 8:01 Leállt az amerikai kormány
- 6:31 Ukrán kamikaze drón sodródott a török tengerpartra - videó
- 22:51 KTK: a kormány a háború miatti veszélyhelyzet meghosszabbítását kezdeményezi
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06