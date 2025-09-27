Energiaválság

Kis moduláris reaktorok adhatják meg Afrikának az energiafüggetlenség kulcsát

Az afrikai országok energiaellátásának jövőjét a kis moduláris- és mikroreaktorok biztosíthatják, mivel ezek a legújabb nukleáris technológiák jobban illeszkednek a kontinens infrastrukturális adottságaihoz és fejlesztési céljaihoz – hangsúlyozta a Ruandai Atomenergia Hivatal elnöke a moszkvai Globális Atomfórumon.



Lassina Zerbo szerint a hagyományos, nagyméretű atomerőművekhez szükséges villamosenergia-hálózatok kiépítése olyan költségekkel járna, amelyeket a legtöbb afrikai ország nem tudna vállalni. A kis moduláris- és mikroreaktorok ezzel szemben jóval kisebb hálózati igényekkel működnek, így képesek illeszkedni a jelenlegi infrastruktúrához. Zerbo a technológiát „plug and play” megoldásnak nevezte, amely jelentős hálózatmodernizáció nélkül is üzembe helyezhető, és nagyságrendekkel alacsonyabb beruházási költségekkel jár.



A szakember úgy vélte, hogy az ilyen típusú fejlesztések nemcsak energiát biztosítanak, hanem hozzájárulnak Afrika gazdasági és társadalmi fejlődéséhez is. A kérdéshez csatlakozott Robert Bright Mawuko Kwabena Sogbagji, Ghána energiaügyi minisztériumának helyettes vezetője is, aki kiemelte: a kis moduláris reaktorok minden hálózatmérethez igazíthatók, és képesek kielégíteni a globális Dél energiaigényeit.



Az Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint ma mintegy 600 millió ember él Afrikában megbízható áramellátás nélkül. Ez a szám jól mutatja, hogy a kontinensnek sürgős és költséghatékony megoldásokra van szüksége, amelyek egyszerre szolgálják a fejlesztési célokat és biztosítják a fenntarthatóságot.



A nukleáris technológia iránti érdeklődést geopolitikai dimenziók is erősítik. A moszkvai fórum margóján Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozott Abiy Ahmed etióp miniszterelnökkel, ahol a Roszatom és az etióp külügyminisztérium akciótervet írt alá egy új atomenergia-projekt elindításáról. Az orosz állami vállalat az elmúlt években több afrikai országgal is megállapodást kötött: 2018-ban Ruandával írt alá együttműködést a békés célú atomenergia felhasználásáról, 2015-ben Ghánával kötött megállapodást a nukleáris energia fejlesztéséről, míg Egyiptomban már épül az El-Dabaa atomerőmű. Emellett a Roszatom leányvállalata, a NovaWind Maliban indított napenergia-projektet, Burkina Fasóban pedig tavaly októberben írtak alá egyezményt egy nukleáris erőmű felépítéséről.



Az előttük álló legnagyobb kihívás nem pusztán a beruházási források előteremtése, hanem a megfelelő szabályozási és biztonsági keretek kialakítása. Ha azonban a kontinens országai képesek élni ezzel az új generációs technológiával, az hosszú távon nemcsak energiát, hanem stabilitást és növekedést is hozhat számukra.