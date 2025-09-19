EU

Görögország elveszítheti agrártámogatásait a hatalmas korrupciós és csalási botrány miatt

2025.09.19

Az Európai Bizottság október 2-ig adott határidőt Görögországnak arra, hogy meggyőző akciótervet nyújtson be az agrártámogatásokkal kapcsolatos tömeges csalások felszámolására. A botrány, amely több százmillió eurós károkat okozott, nemcsak Athént rázta meg, hanem az uniós közös agrárpolitika hitelességét is próbára teszi.



Az idei év egyik legsúlyosabb uniós korrupciós botránya Görögországban robbant ki, amikor kiderült, hogy az agrártámogatási rendszerben tömeges visszaélések történtek. A csalási mechanizmus lényege az volt, hogy gazdálkodók vagy politikai kapcsolatokkal rendelkező szereplők olyan legelőkre és mezőgazdasági területekre igényeltek támogatást, amelyeket valójában nem birtokoltak vagy nem műveltek. Ez nemcsak az uniós költségvetést károsította meg, hanem valódi gazdálkodókat fosztott meg a jogos támogatásoktól. A botrány nyomán több miniszter és államtitkár is lemondani kényszerült, miközben az ügyet az Európai Ügyészség (EPPO) is vizsgálja.



A görög kormány az uniós nyomásra elkészítette első akciótervét, amelynek célja a támogatások felhasználásának átláthatóbbá tétele és az ellenőrzési mechanizmusok megerősítése volt. Brüsszel azonban úgy ítélte meg, hogy a terv nem kezeli megfelelően a rendszer hiányosságait, és ellentmond az uniós szabályoknak. Az Európai Bizottság mezőgazdasági főigazgatósága egyértelművé tette: ha Görögország nem dolgoz ki átfogóbb és erősebb intézkedéscsomagot, felfüggeszthetik a havi és időközi kifizetéseket. Ez a fenyegetés komoly gazdasági kockázatot jelent Athén számára, mivel az agrártámogatások a görög gazdaság egyik pillérét adják.



Konstantinos Tsiaras görög agrárminiszter igyekezett csillapítani a kedélyeket. Kijelentette, hogy a támogatások elvesztésének nincs valós veszélye, és biztosította a gazdákat arról, hogy az új akcióterv megfelel majd az uniós elvárásoknak. A miniszter szerint kulcsfontosságú változás, hogy az OPEKEPE, a támogatások elosztásáért felelős szervezet, integrálódik az Adó- és Vámhatóságba, ami lehetővé teszi a földterületek nyilvántartásának és a kifizetések hitelességének alaposabb ellenőrzését.



A belpolitikai dimenzió azonban legalább olyan jelentős, mint a gazdasági. A görög parlament vizsgálóbizottsága már munkához látott, de az ellenzéki pártok szerint a kormányzó Új Demokrácia párt igyekszik akadályozni a tényfeltárást. Az EPPO által átadott ügyiratban szereplő kulcsfontosságú tanúk meghallgatását a kormánytöbbség elutasította, amit az ellenzék „elszabotálásként” értékel. A PASOK képviselője, Milena Apostolaki élesen bírálta a kormányt, mondván, hogy ismét megpróbálja eltussolni a politikai szálakat.

A botrány súlyosan érinti az Európai Unió egészét, hiszen a közös agrárpolitika a költségvetés legnagyobb tételét jelenti. Ha egy tagállamban rendszerszintű visszaélések történnek, az nemcsak az adott ország hitelezettségét ássa alá, hanem az uniós adófizetők bizalmát is megingatja. Brüsszel így a görög ügyet precedensértékűnek tekinti: az unió egészének integritása forog kockán.



Görögországnak tehát mindössze néhány hete maradt arra, hogy olyan átfogó és hiteles reformtervet mutasson be, amely meggyőzi az Európai Bizottságot a támogatások biztonságos felhasználásáról. Ha ez nem sikerül, az agrártámogatások felfüggesztése nemcsak a görög gazdaságot sújtaná, hanem a kormány politikai stabilitását is megingathatná – egy olyan időszakban, amikor az ország belső társadalmi feszültségei eleve magasak.