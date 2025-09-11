Energiaválság

Elkaszálta az EU Bírósága a Paks II.-nek nyújtott állami támogatást

A Greenpeace Magyarország üdvözli az Európai Unió Bíróságának döntését, amely szerint az Európai Bizottság megsértette az uniós jogot, amikor jóváhagyta a magyar adófizetők pénzéből finanszírozott állami támogatást a Paks II. projekthez. A Bíróság döntésének következménye, hogy az Európai Bizottságnak újra meg kell vizsgálni a Paks II. kivitelezésért felelős Roszatomnak nyújtott állami támogatás jogszerűségét. Ennek a Greenpeace szerint Magyarország energiafüggetlensége lehet a legnagyobb nyertese, hiszen így elkerülhetővé válhat, hogy tovább nőjön az ország függősége Oroszország felé.



Az Európai Bíróság azért semmisítette meg a Bizottság határozatát, mert a Bizottság nem vizsgálta meg, hogy a Paks II atomerőmű két új reaktorának közvetlen, versenyeztetés nélküli odaítélése egy orosz vállalatnak mennyire felel meg az uniós közbeszerzési szabályoknak, pedig ez az intézkedés elválaszthatatlanul kapcsolódik az állami támogatáshoz.



A Greenpeace és az Energiaklub 2014. júniusában hívta fel először a figyelmet arra, hogy Paks II. állami támogatása sokszorosan sérti az európai jogot. Az Energiaklub beadvánnyal fordult az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságához, a Greenpeace pedig levélben hívta fel a Bizottság figyelmét a paksi projektre. 2017-ben az Európai Bizottság vizsgálata jóváhagyta a magyar államnak a Paks II. projektben nyújtott állami támogatását, ezzel úgy tűnt, hogy lezárul az összes, az új paksi atomerőművi blokkok létesítésére irányuló magyar-orosz kormányközi megállapodással kapcsolatos uniós vizsgálat.



Azonban Ausztria 2018-ban az Európai Unió Törvényszéke előtt megtámadta a Bizottság határozatát. Az ebben az ügyben hozott ítélet a Bizottságnak adott igazat, ezért Ausztria fellebbezést nyújtott be az Európai Bírósághoz. A mostani, mérföldkőnek számító döntésében a Bíróság Ausztria érvelését fogadta el.



„Azért tiltakozunk több, mint tíz éve a Paks II. projekt ellen, mert az Magyarországot a drága és veszélyes atomenergiához köti. Ehelyett minden pénzügyi támogatást az energiahatékonyság növelésére és a tiszta, megújuló energiára való átállásra kellene fordítani, elérhetővé téve minél több magyar ember számára a nap- és szélenergiát” – nyilatkozta dr. Mátyás Eszter, a Greenpeace Magyarország szakértője.



A Paks II. beruházás eredetileg 12,5 milliárd euróra volt tervezve, de az egyes alvállalkozói szerződések, például a földmunkákhoz kapcsolódó kivitelezés, már önmagukban is háromszorosára drágultak, 179 millió euróról közel 524 millió euróra. Ez a drasztikus drágulás, valamint a kivitelezés körüli műszaki és pénzügyi viták komoly kérdéseket vetnek fel a projekt átláthatóságával, a felelős gazdálkodással és a nukleáris biztonsággal kapcsolatban.

A Greenpeace az Európai Bíróság mostani döntése után felszólítja az Európai Bizottságot, hogy vonja vissza Paks II. állami támogatásának engedélyezését. A zöldszervezet megjegyzi, hogy a projekt esetleges hazai felülvizsgálata segíthet Magyarországnak közelebb kerülni az Európai Bizottság ütemtervének megvalósításához is, amely megszüntetné az uniós tagállamok függését az orosz energiától. Ettől jelen pillanatban elég távol vagyunk, Magyarország Szlovákia mellett az az uniós tagállam, amely leginkább függ az orosz energiahordozóktól.

Roszatom-nyilatkozat az Európai Bíróság Paks II.-vel kapcsolatos határozatáról "A Roszatom magyar partnereivel közösen folytatja a Paks II. Atomerőmű projekt megvalósítását. A projekt fontos a magyar gazdaságnak; az atomerőmű üzembe helyezése stabil, megfizethető áramforrást biztosít az ország számára. A Roszatom Állami Vállalat számára továbbra is elsődleges feladat a projekt megvalósítása a legmagasabb nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően és a szerződéses kötelezettségek teljes betartásával."

Ennyi volt

Az Európai Unió Bírósága mai döntésével megsemmisítette az Európai Bizottságnak azt az engedélyét, hogy Magyarország állami támogatást nyújthasson Paks II. megépítéséhez - közölte a ma.hu-val az Energiaklub Szakpolitikai Intézet. Mint írták, a beruházás folytatásához új eljárást kell lefolytatnia a Bizottságnak és a közbeszerzés elmaradásának kérdését is ki kell vizsgálnia. Ezzel alapjaiban kérdőjeleződött meg az évtizedes késésben levő, a 2014-es szerződésekben rögzített árhoz képest jelentős mértékben dráguló beruházás jövője, amelyet az Energiaklub Szakpolitikai Intézet elemzései már korábban is megalapozatlan döntésnek tartottak.



Mint ismeretes, az ügyben Ausztria támadta meg az új paksi atomerőmű építésének állami finanszírozását. Az Európai Bizottság 2017-ben úgy engedélyezte az állami támogatást a két új paksi reaktor megépítésére, hogy jogsértő módon nem vizsgálta ki megfelelően a közbeszerzési szabályok betartását, vagyis, hogy Magyarország a beruházás orosz fővállalkozóját nyílt pályázat nélkül, közvetlen odaítéléssel bízta meg.



Az ügy túlmutat a beruházás technikai részletein: arról szól, hogy lehetnek-e fontosabbak egy tagállam kormányának üzleti érdekei az uniós jog előírásainál – különösen egy orosz hátterű, közpénzből finanszírozott projekt esetében. Az ítélet nemcsak a paksi beruházás, hanem a tagállami energiaberuházások uniós megfelelőségének kérdését is újra a politikai napirendre emeli. Az Energiaklub Szakpolitikai Intézet a projekt kezdete óta rendszeresen felhívta a figyelmet a közbeszerzés átláthatatlanságára, a gazdasági és energetikai kockázatokra, valamint a megújuló alternatívák háttérbe szorítására.



“A mai ítélet ítélet jelentős következményekkel jár a 11 éve húzódó, eredetileg 2025-re befejezni tervezett paksi bővítés sorsára nézve” – mondta Perger András, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet energiaprogramjának vezetője.



“Most újabb vizsgálat és így újabb csúszás következik, növelve a bizonytalanságokat. Az egyre dráguló Paks II.-nek a végtelenségbe kitolódó megépítése helyett a szélenergia és más megújulók fejlesztésére, a tárolási kapacitások bővítésére, valamint energiatakarékossági és hatékonysági beruházásokra kellene fókuszálnia.”



Az Energiaklub Szakpolitikai Intézet szerint most nem csupán új vizsgálatra, hanem új energiapolitikai irány kijelölésére van szükség, amely a decentralizált és megújuló alapú rendszerekre épül.