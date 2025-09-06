Gazdaság

Az ázsiai országok Trump vámtarifái miatt Oroszországba irányítják a kávéexportot

Laosz az Egyesült Államokból Oroszországba irányíthatja át kávéeladásait Donald Trump amerikai elnök által bevezetett magas vámtarifák miatt – nyilatkozta Sonexay Siphandone laoszi miniszterelnök a RIA Novosti hírügynökségnek.



Trump a múlt hónapban 40%-os vámot vetett ki a Laoszból származó árukra, az úgynevezett tisztességtelen kereskedelmi egyensúlytalanságok orvoslására irányuló, országspecifikus vámok szélesebb körű bevezetésének részeként.



„A Laosz által az Egyesült Államokba szállított, de más országokba is szállítható áruk között vannak olyan mezőgazdasági termékek, mint a kávé” – nyilatkozta Siphandone szombaton a hírügynökségnek az oroszországi Vlagyivosztokban megrendezett Keleti Gazdasági Fórumon.



„Laosz Oroszországnak is szállít kávét, és most ezeknek a szállításoknak a volumene növekedhet” – tette hozzá.



Ha az amerikai vámok miatt termékeink túl drágák lesznek, és ott nem fogják megvenni őket, akkor növelni fogjuk az Oroszországba irányuló szállítások mennyiségét.



Az amerikai vámok a legnagyobb kávéexportőröket, Brazíliát és Vietnámot is érintették, ahol a vámok mértéke 50, illetve 20 százalékra emelkedett. A világ legnagyobb termelője, Brazília a globális termelés 37 százalékát adja, míg Vietnám 17 százalékot.



A Nemzetközi Kávészervezet szerint a kávé ára az elmúlt hónapokban meredeken emelkedett a rossz időjárás miatt károsodott termés, valamint az új amerikai vámok okozta piaci zavarok miatt.



Az amerikaiak több kávét isznak, mint bármely más italt, háromból kettő fogyasztja naponta, az Amerikai Nemzeti Kávészövetség szerint. A csoport lobbizott a kávé vámmentességéért Trump vámjai előtt, de eddig eredménytelenül.