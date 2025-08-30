Háború
A világ legkorszerűbb lőporgyára épül Erdélyben
A Rheinmetall német hadiipari vállalattal közösen épít lőporgyárat a román kormány az erdélyi Brassó megyében.2025.08.30 08:02MTI
Összesen 535 millió eurós beruházással, a németországi Rheinmetall hadiipari vállalattal partnerségben épít lőporgyárat a Brassó megyei Viktóriavárosban (Victoria) a román kormány. A keretszerződést szerdán írta alá Németországban Radu Miruta román gazdasági miniszter - jelentette be közleményében a bukaresti gazdasági minisztérium.
A román gazdasági tárca által stratégiai beruházásnak nevezett lőporgyárnak - mint a közleményben fogalmaztak - "megvan az esélye, hogy a legkorszerűbb legyen a világon".
A gyárban Románia és a térség számára gyártanának muníciót a legnagyobb európai fegyvergyártónak számító német vállalattal közösen. A gyár építése 2026-ban kezdődne és három évig tartana. A beruházással 700 munkahely létesülne a dél-erdélyi térségben.
A németországi aláírási ceremónián a Rheinmetall cégvezetője, Armin Papperger mellett Mark Rutte NATO-főtitkár, Boris Pistorius német védelmi miniszter, Lars Klingbeil német alkancellár és Rumen Radem bolgár államfő is részt vett - közölték.
A közlemény Radu Miruta gazdasági minisztert is idézte, aki azt hangsúlyozta, hogy a szerződéskötést több hetes intenzív tárgyalás előzte meg, ahol a román félnek sikerült jobb feltételeket kiharcolni a korábban elérteknél.
Az új feltételek révén a román állam 93 millió eurót spórol, és vétójoggal rendelkezik a jelentős döntéseknél - írták. Azt is elérték, hogy a projektbe román beszállí
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 18:23 A fővárosban nyolcvannál több esetben hívták a tűzoltókat a viharos időjárás miatt
- 16:09 Kettő milliárd év kellett ahhoz, hogy oxigén legyen a Földön
- 14:12 Minneapolisi iskolai támadás - keresztényellenes gyűlölet-bűncselekmény
- 12:05 KSH: a bruttó átlagkereset 704.400 forint volt júniusban
- 10:04 Bejelentette eljegyzését Taylor Swift és Travis Kelce
- 8:02 A világ legkorszerűbb lőporgyára épül Erdélyben
- 6:02 BKK: megújul a jegy- és bérletkiadó automaták hálózata
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06