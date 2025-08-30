Háború

A világ legkorszerűbb lőporgyára épül Erdélyben

A Rheinmetall német hadiipari vállalattal közösen épít lőporgyárat a román kormány az erdélyi Brassó megyében.

2025.08.30 08:02MTI
Összesen 535 millió eurós beruházással, a németországi Rheinmetall hadiipari vállalattal partnerségben épít lőporgyárat a Brassó megyei Viktóriavárosban (Victoria) a román kormány. A keretszerződést szerdán írta alá Németországban Radu Miruta román gazdasági miniszter - jelentette be közleményében a bukaresti gazdasági minisztérium.

A román gazdasági tárca által stratégiai beruházásnak nevezett lőporgyárnak - mint a közleményben fogalmaztak - "megvan az esélye, hogy a legkorszerűbb legyen a világon".

A gyárban Románia és a térség számára gyártanának muníciót a legnagyobb európai fegyvergyártónak számító német vállalattal közösen. A gyár építése 2026-ban kezdődne és három évig tartana. A beruházással 700 munkahely létesülne a dél-erdélyi térségben.

A németországi aláírási ceremónián a Rheinmetall cégvezetője, Armin Papperger mellett Mark Rutte NATO-főtitkár, Boris Pistorius német védelmi miniszter, Lars Klingbeil német alkancellár és Rumen Radem bolgár államfő is részt vett - közölték.

A közlemény Radu Miruta gazdasági minisztert is idézte, aki azt hangsúlyozta, hogy a szerződéskötést több hetes intenzív tárgyalás előzte meg, ahol a román félnek sikerült jobb feltételeket kiharcolni a korábban elérteknél.

Az új feltételek révén a román állam 93 millió eurót spórol, és vétójoggal rendelkezik a jelentős döntéseknél - írták. Azt is elérték, hogy a projektbe román beszállí

