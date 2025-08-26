Gazdaság

Gulyás Gergely: november 30-ig meghosszabbítják az árrésstopot

November 30-ig meghosszabbítják az árrésstopot - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn Budapesten, a Kormányinfón.



Gulyás Gergely elmondta, augusztus 21-i ülésén a kormány a magyar családok védelme és az infláció lehető legnagyobb mértékű korlátozása érdekében határozott az árrésstop meghosszabbításáról.



Úgy gondoljuk, hogy az indokolatlan áremelések nem részei a normális piaci profitnak és kereskedelemnek és a legfontosabb élelmiszerekre és háztartási cikkekre vonatkozó szabályozás mindenkit érint - szögezte le.



A kormány azért döntött így, mert a tíz legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszer átlagosan 35 százalékkal lenne drágább az árrésstop nélkül - jelezte.



Gulyás Gergely elmondta, a kormány kénytelen volt foglalkozni a Barátság kőolajvezetéket ért támadásokkal is.



E tekintetben mind a miniszterelnök, mind a külügyminiszter egyértelműen kifejezte a véleményét: "az a határozott intésünk Ukrajna irányába", hogy ne veszélyeztesse Magyarország energiaellátásának biztonságát és vessen véget a Magyarországra irányuló energiaszállítási útvonal támadásának - figyelmeztetett.



Hozzátette: várjuk azt is, hogy Brüsszel is megszólaljon az ügyben.