Gazdaság

Gulyás Gergely: november 30-ig meghosszabbítják az árrésstopot

A legfontosabb élelmiszerekre és háztartási cikkekre vonatkozó szabályozás mindenkit érint.

2025.08.26 14:31MTI
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

November 30-ig meghosszabbítják az árrésstopot - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn Budapesten, a Kormányinfón.

Gulyás Gergely elmondta, augusztus 21-i ülésén a kormány a magyar családok védelme és az infláció lehető legnagyobb mértékű korlátozása érdekében határozott az árrésstop meghosszabbításáról.

Úgy gondoljuk, hogy az indokolatlan áremelések nem részei a normális piaci profitnak és kereskedelemnek és a legfontosabb élelmiszerekre és háztartási cikkekre vonatkozó szabályozás mindenkit érint - szögezte le.

A kormány azért döntött így, mert a tíz legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszer átlagosan 35 százalékkal lenne drágább az árrésstop nélkül - jelezte.

Gulyás Gergely elmondta, a kormány kénytelen volt foglalkozni a Barátság kőolajvezetéket ért támadásokkal is.

E tekintetben mind a miniszterelnök, mind a külügyminiszter egyértelműen kifejezte a véleményét: "az a határozott intésünk Ukrajna irányába", hogy ne veszélyeztesse Magyarország energiaellátásának biztonságát és vessen véget a Magyarországra irányuló energiaszállítási útvonal támadásának - figyelmeztetett.

Hozzátette: várjuk azt is, hogy Brüsszel is megszólaljon az ügyben.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.