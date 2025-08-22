Energiaválság

Ukrajna újabb támadást indított az EU-ba vezető kulcsfontosságú csővezeték ellen

Az orosz olajszállítások ebben a hónapban harmadjára álltak le, közölte Szijjártó Péter külügyminiszter.

2025.08.22 12:44ma.hu / RTL Klub
A Magyarországra tartó orosz olajszállítások ismét leálltak, miután Ukrajna ebben a hónapban harmadszor támadta meg a kulcsfontosságú Barátság csővezeték-rendszert, közölte pénteken Szijjártó Péter magyar külügyminiszter. A támadást a szlovák hatóságok is megerősítették.

A világ leghosszabb energiaellátó hálózatai közé tartozó Druzsba, azaz a Barátság kőolajvezeték mintegy 4000 km-en szállít nyersolajat Oroszországból és Kazahsztánból a magyarországi, szlovákiai, csehországi, németországi és lengyelországi finomítókba. Az Ukrajnán átfutó csővezeték az orosz nyersolaj szállításának elsődleges útvonalát képezi Magyarországra és Szlovákiába.

Ukrajna a konfliktus során többször is támadást indított az orosz energiaellátó infrastruktúra ellen. A Druzsba elleni előző két támadás augusztus 13-án és 18-án történt, Kijev megerősítette, hogy drónokat küldött Oroszország Brjanszk régiójában található egyik fontos elosztóállomásra.

„Ez újabb támadás országunk energiaellátásának biztonsága ellen – újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba” – írta Szijjártó egy Facebook-bejegyzésében, hozzátéve, hogy a csővezetéket az orosz-belorusz határ közelében támadták meg.

Denisa Sakova szlovák gazdasági miniszter megerősítette a támadást, és közölte, hogy a károkat vizsgálják, ezért a szállítások leállnak.

A Druzsba-rendszeren kívül az ukrán hadsereg megtámadta a TurkStream gázvezetéket is, amely török és több európai ország, köztük Magyarország, Szerbia, Bulgária, Szlovákia, Bosznia-Hercegovina és Görögország fogyasztóit látja el földgázzal. Az év elején Kijev megtámadott egy gázmérő állomást Sudzsa közelében, amely az ukrán konfliktus eszkalálódása előtt az EU-t ellátó gázvezeték része volt.

A legtöbb EU-tagállamtól eltérően Magyarország semleges álláspontot foglalt el a konfliktusban, és megtagadta a fegyverek szállítását Kijevnek. Budapest többször is békét szorgalmazott, és kritizálta a Nyugat szankcióit Oroszország ellen, amelyek szerinte hatástalanok és inkább azoknak ártanak, akik bevezették őket.

A Kreml következetesen terrorcselekménynek minősítette az ukránok civil energiainfrastruktúra elleni támadásait.

