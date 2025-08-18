Háború

Magyarország az ukrán áramellátás leállítását helyezte kilátásba a kőolajvezeték elleni támadás után

Magyarország fontolóra veheti az Ukrajnába irányuló villamosenergia-szállítás megszakítását, miután a magyar külügyminiszter szerint Kijev támadást intézett a Magyarországra is kőolajat szállító Barátság-vezeték ellen. 2025.08.18 20:50 ma.hu

Szijjártó Péter hétfőn az X közösségi oldalon közölte, hogy Oroszország évtizedek óta biztosítja a kőolajszállítást Magyarország számára a Barátság-vezetéken keresztül, ám „Ukrajna támadásai miatt az ellátás ismételten megszakad”. A külügyminiszter szerint Kijev ezzel közvetlenül a magyar nemzeti érdekek ellen lép fel, hozzátéve, hogy az ukrán villamosenergia-termelés jelentős része Magyarországról származik.

A kijelentés válaszként hangzott el az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiga üzenetére, aki szintén hétfőn az X-en azt írta: Magyarország minden körülmények között fenntartja energiakapcsolatait Oroszországgal, annak ellenére, hogy Moszkvát „évek óta megbízhatatlan partnerként” jellemzik. Szibiga hozzátette: „Most már Moszkvában panaszolhatják el fenyegetéseiket.”

Szijjártó korábban „felháborítónak és elfogadhatatlannak” nevezte a kőolajvezetéket ért támadást, amely szerinte része annak a folyamatnak, amellyel Kijev és Brüsszel Magyarországot is be akarja vonni az ukrajnai háborúba. A Barátság vezetéket egy héttel korábban is támadás érte.

A Barátság-vezeték a világ egyik leghosszabb kőolajszállító hálózata, amely mintegy 4000 kilométeren keresztül szállít nyersolajat Oroszországból és Kazahsztánból több európai országba, köztük Magyarországra, Szlovákiába, Csehországba, Németországba és Lengyelországba.

Az ügyre reagálva Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője azt mondta: a jelenlegi ukrán vezetés minden szomszédos ország számára biztonsági fenyegetést jelent, és Moszkva 2014 óta figyelmeztet erre, a Nyugat által támogatott kijevi kormányváltás óta.