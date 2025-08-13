Karrier

Személyi és szervezeti változások lépnek életbe a Mol-csoportnál

Saját döntése alapján távozik pozíciójából és a cégcsoporton kívül folytatja pályafutását Pethő Zsolt, a Mol csoportszintű körforgásos gazdasági szolgáltatások vezetője, helyét Simola József csoportszintű pénzügyi vezérigazgató-helyettes veszi át augusztus 15-től.



A MOL közleménye szerint Pethő Zsolt ügyvezető igazgatóként kulcsszerepet vállalt a Mol-csoport legfiatalabb üzletágának elindításában, irányítása alatt a Körforgásos Gazdaság divízió felépült és megerősödött. A Mol integrált hulladékhasznosítási stratégiájával egyedülálló lehetőséget kínál a régió számára, a MOHU tevékenységével és a megújított palackvisszaváltási rendszerrel pedig a mindennapokban is hangsúlyosabban megjelent a fenntarthatóság ügye - írták.



A körforgásos gazdasági szolgáltatások területén a szervezetépítési és hatékonyságnövelési feladatok végrehajtását Simola József folytatja, akitől a csoportszintű pénzügyi vezérigazgató-helyettesi pozíciót Székely Ákos jelenlegi csoportszintű pénzügyi tervezés és beszámolás ügyvezető igazgató veszi át. Utódja kinevezéséig Székely Ákos eddigi feladatait is ellátja.



Világi Oszkár vezérigazgató-helyettes felhatalmazta Bacsa Györgyöt, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatóját a vezetői jogok gyakorlására a körforgásos gazdasági szolgáltatások felett, összhangban a hulladékgazdálkodási üzletághoz kapcsolódó szabályozói és közkapcsolati feladatok megnövekedésével - közölte a Mol.

A tájékoztatás szerint Simola József 2003 óta dolgozik a Mol-nál, 2006 és 2011 között a Mol társasági szolgáltatások területet vezette, 2011. májusától a csoportszintű pénzügyi vezérigazgató-helyettesi pozíciót tölti be.



Székely Ákos 2013-ban csatlakozott a Mol-hoz mint leányvállalati pénzügyi igazgató, később a Mol Petrolkémia, a Mol Magyarország és az INA pénzügyi területeit vezette, csoportszintű pénzügyi tervezés és beszámolás ügyvezető igazgatóvá 2018-ban kinevezték ki, ahol a kontrolling, a számviteli és az adózási területek koordinálásáért felelt.