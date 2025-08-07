Gazdaság

Donald Trump büntetővámot vezet be Indiával szemben

Donald Trump amerikai elnök büntetővámot vezet be Indiával szemben az oroszországi kőolajbeszerzések miatt - az erről szóló elnöki rendeletet szerdán tett közzé a Fehér Ház.



Az intézkedés alapján az Indiából az Egyesült Államokba érkező áruk után, minden érvényben lévő vámon felül, további 25 százalék vámot kell megfizetni. Az Egyesült Államok 21 nappal a rendelet megjelenése után kezdi alkalmazni a jogszabályt. A rendelet szerint mentesülnek a teher alól azon árucsoportok, amelyek a már érvényben lévő amerikai vámok alól is kivételt élveznek.



Az amerikai intézkedés indokai között olvasható, hogy "India kormánya jelenleg közvetlen, vagy közvetett módon oroszországi eredetű kőolajat vásárol", valamint Donald Trump hivatkozik arra is, hogy az orosz kormány politikája "szokatlan és jelentős mértékű fenyegetés az Egyesült Államok nemzetbiztonságára és külpolitikájára".



Az elnöki rendelet ugyanakkor felhívja a figyelmet, az elnök fenntartja magának a jogot arra, hogy ha a büntetőlépést kiváltó tényezőkben változás áll be, akkor a vám mértékén módosítson.