Ellátás

KTK: ősszel érkezik az élelmiszer-utalvány a nyugdíjasoknak

A kormány kihirdette a nyugdíjasok élelmiszer-utalványát biztosító rendeletet - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK).



Az árréscsökkentés mellett a nyugdíjasok külön, célzott támogatást is kapnak az élelmiszervásárláshoz.



A 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt ősszel, október 15-ig kézbesíti a Magyar Posta. Az utalvány hideg élelmiszerek vásárlására lesz felhasználható az év végéig - ismertették.



A tájékoztatás szerint a több címletből álló utalványokat élelmiszerüzletekben - például zöldségeseknél, henteseknél, őstermelőknél, pékségekben, piacon - lehet beváltani, vendéglátóhelyeken viszont nem használhatók fel.



Az utalványra nemcsak az öregségi nyugdíjasok, hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is jogosultak. Tehát azok is megkapják, akik öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, árvaellátást, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást, fogyatékossági támogatást, baleseti hozzátartozói nyugdíjat vagy más, a rendeletben meghatározott ellátást kapnak.



A nyugdíjas-élelmiszerutalványokat a Magyar Államkincstár bocsátja ki, a kézbesítést pedig a Magyar Posta végzi. Sikertelen kézbesítés esetén az utalvány - a megszokott rend szerint - a postán lesz átvehető - áll a közleményben.