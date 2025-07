Üzlet

Komoly fogyasztóvédelmi aggályok derültek ki, amelyek több ezer magyar és uniós állampolgárt érinthet

Az AECRA jogi csapata jelenleg is dolgozik azon, hogy egy nagyszámú magyar és európai fogyasztót érintő fogyasztóvédelmi jogsértést megvalósító digitális szolgáltatással szemben fellépjen a nyár folyamán. 2025.07.25 22:51 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európai Fogyasztók Érdekképviseleti és Jogvédelmi Egyesülete (AECRA) a közelmúltban tette közzé beszámolóját az elmúlt félévben végzett tevékenységéről, amelyben a magyar és európai fogyasztók jogvédelme és érdekképviselete áll a középpontban. Az egyesület munkája az online és fizikai kereskedelmi környezetben egyaránt érezteti hatását: céljuk, hogy a piaci szereplők és fogyasztók közötti jogviszonyok átláthatók és tisztességesek legyenek, miközben aktívan fellépnek az adatvédelmi és fogyasztóvédelmi jogsértésekkel szemben.



Az AECRA a megalakulása óta következetesen olyan ügyek mellé állt, amelyekben a fogyasztók kiszolgáltatottsága szembetűnő volt, és több esetben sikerült úgy segíteni az érintett magánszemélyeknek, hogy a vitás kérdéseket jogi eljárás nélkül, békés úton rendezték. E gyakorlat nemcsak a peres eljárások elkerülésének lehetőségét teremti meg, hanem hozzájárul a piaci bizalom erősítéséhez is, hiszen a problémás ügyek rendezése nem jár együtt elhúzódó bírósági procedúrával.



A szervezet munkájának fontosságát az is jelzi, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium 2025 tavaszán az AECRA-t hivatalosan is feljogosította a fogyasztók kollektív érdekeit érintő belföldi és határon átnyúló képviseleti keresetek benyújtására. Ez a jogi elismerés új fejezetet nyit az egyesület életében, hiszen lehetővé teszi számukra, hogy közérdekű igényérvényesítési eljárásokban is felléphessenek a fogyasztók oldalán. Az AECRA azt reméli, hogy e jogosultság révén még több ember részesülhet jogvédelmi támogatásban, különösen olyan helyzetekben, ahol az egyéni fellépés nehézségekbe ütközik, vagy az érintettek száma indokolttá teszi a kollektív fellépést.



Jelenleg az egyesület jogi csapata egy olyan ügyön dolgozik, amelyben egy digitális szolgáltató tevékenysége kapcsán merültek fel komoly fogyasztóvédelmi aggályok, és amely több ezer magyar és uniós állampolgárt érinthet. A vizsgálat eredményeit a nyár folyamán kívánják nyilvánosságra hozni, és amennyiben a jogsértés megállapítást nyer, az AECRA készen áll arra, hogy eljárást indítson az érintett szolgáltatóval szemben.



A beszámoló tanúsága szerint a szervezet továbbra is elkötelezett amellett, hogy a fogyasztói jogok gyakorlati érvényesítését ne csupán deklaratív módon, hanem konkrét lépéseken keresztül biztosítsa – olyan piaci környezetet elősegítve, amelyben a fogyasztók védelme nem csupán elv, hanem kézzelfogható valóság.