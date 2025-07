Gazdaság

Tömeges csőd fenyegeti az orosz építőipart

A magas kamatlábak és a csökkenő kereslet következtében tömeges csődhullám fenyegeti az orosz infrastrukturális építőipart – figyelmeztetett Aleksey Krapivin, a National Projectstroy vezérigazgatója, amely vállalat korábban kulcsszerepet játszott a Krími híd és számos fontos autópálya megépítésében. Krapivin szerint a jelenlegi pénzügyi környezet olyan mértékben terheli a szektort, hogy az ágazat vállalatainak mintegy fele fizetésképtelenség közelébe került. A nehézségek legfőbb oka a Bank of Russia által korábban bevezetett drasztikus kamatemelés, amelynek célja a rubel stabilizálása és az infláció megfékezése volt a nyugati szankciók hatására. Bár a jegybank a múlt hónapban 100 bázisponttal 20%-ra csökkentette az alapkamatot – először 2022 óta –, ez továbbra is rendkívül magas finanszírozási költséget jelent az építőipari beruházások számára.



Krapivin szerint az infrastrukturális projektek különösen kitettek a jelenlegi gazdasági bizonytalanságnak, mivel magas a tőkeigényük és hosszú a kivitelezési idejük, ami fokozza a pénzügyi kockázatokat. A vezérigazgató úgy véli, hogy a jelenlegi feltételek mellett új beruházások nem életképesek, és hangsúlyozta, hogy „ma építkezni mindig olcsóbb, mint holnap”. A szektor kisebb szereplői még nagyobb veszélyben vannak, mivel sokan nem alaptevékenységre fókuszáló befektetésekbe kezdtek, vagy jövőbeni projektekkel kapcsolatos bevételekre támaszkodva vállaltak jelenlegi kötelezettségeket, miközben a teljes ágazatot sújtja a „drága pénz” problémája.



A National Projectstroy saját működésén is érezhető a nyomás: szigorították a pénzügyi fegyelmet és elhalasztották korábban tervezett beruházásaikat. Krapivin azonban optimista, és rámutatott, hogy az állam és a magánszféra egyaránt dolgozik a helyzet enyhítésén. A köz- és magánszféra együttműködésének bővítése, azaz PPP-konstrukciók szélesebb körű alkalmazása lehet az egyik megoldás. Ezzel párhuzamosan a Bank of Russia alelnöke, Aleksey Zabotkin is azt jelezte, hogy akár 100 bázispontos további kamatcsökkentésre is sor kerülhet a július 25-i ülésen, amennyiben az infláció a célzott 4 százalékos szint felé közelít 2026-ra.



Az építőipar jövője tehát jelentős mértékben attól függ, hogy a kamatkörnyezet mikor válik újra kedvezővé, valamint attól, hogy a vállalatok és az állam képesek-e alkalmazkodni a kihívásokhoz, és fenntartható finanszírozási modelleket kialakítani egy olyan szektorban, amely az orosz gazdaság egyik motorjának számít.