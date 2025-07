Gazdaság

Hubai Imre: ezer vízügyi szakember dolgozik az aszály elleni küzdelemben

Országszerte ezer vízügyi szakember dolgozik az aszály elleni küzdelemben és azon, hogy segítsék a bajba jutott tógazdaságokat, halas- és horgásztavakat üzemeltető vállalkozásokat - mondta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára szombaton a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Felsőbereckiben.



Hubai Imre, aki az aszályvédelmi operatív törzs vezetője is, közölte, arra törekednek, hogy ahol van szabad vízkészlet, abból annyit juttassanak a tájba, amennyit csak lehet.



Az államtitkár hozzátette, eddig mintegy 180-200 millió köbméternyi plusz vizet emeltek át a felszíni vízfolyásokból és helyeztek ki a tájba. Ennek, a táj ökológiai állapotának javítása mellett, a növényzet és az állatok vízzel való ellátásában és a vadak itatásában is jelentősége van. Elmondta, hogy már második éve tart a tartós vízhiány, a kis vízfolyások és a csatornák nem tudnak megtöltődni vízzel.



Jelezte, az önkormányzatokkal, a térségi országgyűlési képviselőkkel, valamint a vízügyi ágazat szakembereivel és minden olyan üzemeltetővel, aki gazdálkodóként öntözőtelepet, halastavat, horgásztavat üzemeltet sikerült összefogni, aminek eredményeképpen az aszály okozta károkat idén már nagy részben csillapították. Hozzátette, ebben segített a július elején érkezett csapadék is, ami csökkentette a felszíni vízkészletre nehezedő nyomást.



Hubai Imre úgy fogalmazott, nagyjából 650 millió köbméter víz van betárolva azért, hogy ha szükség van rá, akkor hasznosuljon. "Még az öntözési idény jócskán tart, ez nagyjából még körülbelül egy hónapon keresztül igénybe is fogja venni a készleteket, ugyanakkor fölhalmoztuk azt a 170-180 millió köbméternyi vízszükségletet, ami ahhoz kell, hogy akár egy éven keresztül ki tudjuk szolgálni a gazdák öntözési igényeit" - mondta, hozzátéve, hogy ezen felül további 300 millió köbméter szolgálja az ökológiai vízpótlást.



Az államtitkár a Bodrog folyó partján tartott sajtótájékoztatón közölte, a Felsőberecki főcsatornán keresztül a szakemberek két hét leforgása alatt közel félmillió köbmétert többletvizet juttattak a térségbe, ami így megmenekül a kiszáradás okozta ökológiai katasztrófától. Jelezte, szükség esetén a környéken működő horgásztavak is kapnak a vízből.



Hubai Imre megköszönte a munkáját annak a mintegy ezer embernek, akik az aszály elleni védekezésben dolgoznak. Felhívta a figyelmet arra, hogy több mint 170 szivattyút és 190 munkagépet üzemeltetnek éjjel-nappal.



Bánné Gál Boglárka (Fidesz-KDNP), a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat elnöke a sajtótájékoztatón közölte, a térségben egy öt állomást érintő bejáráson tájékozódnak arról, hogy a Bodrogközben és a Bodrogzugban milyen vízügyi intézkedések történtek, amik kedvezően érintik a helyi gazdákat, valamint megvizsgálják azt, hogy milyen intézkedésekre lehet szükség a továbbiakban.

Hörcsik Richárd, a térség fideszes országgyűlési képviselője megköszönte a segítséget az aszály elleni védekezésben és azt mondta, anélkül a Bodrog két holtága kiszáradt volna.