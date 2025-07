Beruházás

Július végén kezdődik a Körszálló újjáépítése

Július végén indul a Körszálló újjáépítése, a Market csoporthoz tartozó Market Asset Management (MAM) Zrt. beruházásában megvalósuló, 2027 végéig tartó projekt első szakasza az elavult épület bontása, amely után megkezdődhet majd a modern, fenntartható és az eredeti építészeti értékeket és formát őrző lakóépület létrehozása - közölte a társaság.



Azt írták, hogy a Körszálló az elmúlt évtizedekben műszakilag és szerkezetileg is olyan állapotba került, amely felújítással már nem orvosolható. A bontási munkálatok a tervek szerint 2026 elejéig tartanak.



A 2027 végére elkészülő új Körszálló hűen tükrözi majd az eredeti, 1967-es épület jellegzetes formavilágát és méretét. Az átépítés során egy korszerű, prémium lakóépület jön létre, amelynek környezete is teljesen átalakul. A beruházás egyik legfontosabb eleme a jelenlegi felszíni parkoló helyén egy mindenki számára nyitott, zöld közpark létrehozása. A parkolásra mélygarázst építenek.



A Market Asset Management Zrt. ingatlanfejlesztő és vagyonkezelő vállalat, amely 2019-es alapítása óta meghatározó szereplője a hazai ingatlanszektornak.



Tavaly május végén állapodott meg a Körszálló megvásárlásáról a Market Asset Management Zrt. a Danubius Hotels Zrt.-vel., a vételárat a felek nem közölték.



A Market Asset Management korábbi tájékoztatása szerint az átépítés során mintegy 50 modern lakást alakítanak ki, emellett wellness- és fitneszlétesítmények, étterem, valamint irodák is helyet kapnak az épületben.