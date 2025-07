Gazdaság

Trump szerint valódi cukorra vált a Coca-Cola - gazdasági vitát kavarhat az édesítő-csere

2025.07.17 10:30

Donald Trump amerikai elnök szerint a Coca-Cola vállalat vállalta, hogy lecseréli az Egyesült Államokban forgalmazott üdítőitalokban használt nagy mennyiségű fruktóztartalmú kukoricaszirupot (high-fructose corn syrup, HFCS) valódi nádcukorra. Az elnök bejelentése a Truth Social platformon jelent meg csütörtökön, hozzátéve: „A nádcukor egyszerűen jobb, ez egy nagyon jó lépés lesz.”



A Coca-Cola egyelőre nem erősítette meg hivatalosan az állítást. A vállalat szóvivője a CNN-nek nyilatkozva annyit közölt: „Hamarosan megosztjuk a részleteket az új, innovatív Coca-Cola termékekről.” A cég vezérigazgatója, James Quincey áprilisban azt nyilatkozta, hogy a Coca-Cola előrehaladott állapotban van a cukorcsökkentés terén.



A lépés a Trump-adminisztráció Make America Healthy Again (Tegyük ismét egészségessé Amerikát) nevű kezdeményezésébe illeszkedik, amely az egészségesebb élelmiszer-fogyasztást és a mesterséges adalékanyagok, tartósítószerek visszaszorítását szorgalmazza. A mozgalom Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszterhez köthető, aki különösen kritikus a kukoricaalapú édesítőszerekkel szemben, és azokat az elhízás, valamint a krónikus betegségek egyik fő okának tartja. Ugyanakkor Kennedy a nádcukrot is „méregnek” nevezte, és a hozzáadott cukor teljes mellőzését szorgalmazza.



A cukorpolitikai vita azonban gazdasági következményekkel is járhat. John Bode, az amerikai Kukoricaszirup-finomítók Szövetségének (Corn Refiners Association) elnök-vezérigazgatója szerint a HFCS lecserélése munkahelyek megszűnéséhez, a farmerek jövedelmének visszaeséséhez és a nádcukor behozatalának növekedéséhez vezethet – anélkül, hogy bármilyen táplálkozási előnnyel járna. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) álláspontja szerint jelenleg nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a HFCS egészségtelenebb lenne, mint a hasonló mennyiségű szacharózt, mézet vagy más hagyományos édesítőszereket tartalmazó termékek.



Az irónia sem kerülte el a közvélemény figyelmét: Trump híresen rajong a Diet Coke-ért, állítólag napi akár 12 dobozzal is elfogyaszt, és a Fehér Házban még külön gombot is telepíttetett az elnöki asztalára, amely egyetlen nyomással újabb adag diétás kólát rendelt számára.



A vita tehát nemcsak az édesítőszerek közötti különbségekről szól, hanem komoly gazdasági, politikai és kulturális rétegei is vannak – egy olyan országban, ahol az üdítőitalok már régóta túlmutatnak önmagukon.