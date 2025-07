Devizakárosultak

Az Erste Bank devizahitel szerződései érvényesek

A bank eleget tett az árfolyamkockázattal kapcsolatos ügyféltájékoztatásra vonatkozó követelményeknek, ezt az Erste Bankot érintő eljárásokban a bíróságok több ezer esetben megállapították. 2025.07.16 10:05 MTI

Az Erste Bank - időközben forintosított - devizahitel szerződései érvényesek - közölte a pénzintézet a Kúria jogegységi határozatára reagálva az MTI-vel szerdán.



Hozzátették: az Európai Unió Bíróságának legutóbbi ilyen ügyben hozott döntése és a Kúria jogegységi határozata is megerősíti az Erste Bank korábbi álláspontját. A bank eleget tett az árfolyamkockázattal kapcsolatos ügyféltájékoztatásra vonatkozó követelményeknek, ezt az Erste Bankot érintő eljárásokban a bíróságok több ezer esetben megállapították.



A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa jogegységi határozatot hozott az Európai Unió Bíróságának legutóbbi, a devizahiteleket érintő C-630/23. számú ítéletének értelmezéséről. A Kúria honlapján hétfőn közölt határozat szerint amennyiben a fogyasztóval kötött deviza alapú kölcsönszerződés vagy pénzügyi lízingszerződés az árfolyamkockázattal kapcsolatos rendelkezésének tisztességtelen jellege miatt teljes egészében érvénytelen, a szerződés érvényessé nyilvánításának nincs helye, kivéve, ha azt a fogyasztó - megfelelő tájékoztatás után - kéri. A testület határozatában ezzel összhangban rendelkezett arról is, hogy megszünteti a Kúria egyes döntéseinek kötelező hatályát.



Az OTP Bank kedden úgy reagált: az Európai Unió Bíróságának ítélete és a Kúria mostani jogegységi döntése az OTP Bank és az OTP Jelzálogbank korábbi devizahitel-szerződéseit nem érinti, mivel azokban az árfolyamkockázat bemutatásának módja megfelelő volt, amit több száz bírósági ítélet is alátámasztott.