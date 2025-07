Gazdaság

NAK-elnök: durva támadás érte Brüsszelből az agráriumot

A legújabb javaslatcsomag jól mutatja, hogy a gazdák véleménye Brüsszelben nem számít, ott csak a forrásmegvonás és az alapok összevonása a fő szempont. 2025.07.16 08:04 MTI

Durva támadás érte Brüsszelből az agráriumot, az Európai Bizottság új javaslatcsomagja tönkreteheti a magyar mezőgazdaságot - nyilatkozta az MTI-nek kedden telefonon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke.



Papp Zsolt szerint a kiszivárgott uniós tervek fordulópontot jelenthetnek az agrárium jövőjében, hiszen kockára tennék a feldolgozóipart, veszélyeztetnék a fogyasztókat, a családok asztalára kétes eredetű termékeket engednének. A támogatásokon keresztüli ellehetetlenítés a legkisebb gazdálkodóktól kezdve a legnagyobb termelőkig mindenkit érinthet, Brüsszel ugyanis arra készül, hogy összevonja és elvegye az agrártámogatásokat, beleterelje azokat más alapokba, átláthatatlan jogállamisági eljárásokkal akadályozza a hozzájutást a forrásokhoz - közölte.



A NAK elnöke kifogásolja azt is, hogy jelentős mértékben csökkenne az a területmértékegység, amellyel támogatáshoz juthatnának a gazdák. A források - tette hozzá - nélkülözhetetlenek a mezőgazdaságban, hiányukkal elveszne a versenyképesség, a hatékonyság, nőne a kiszolgáltatottság, és olyan EU-n kívüli államok jutnának lehetőségekhez, amelyek már most is fenyegetik a magyar gazdatársadalom piacait. A tervezett intézkedések rendkívül nehéz helyzetet okozhatnak, akár a magyar agrárium végét is jelenthetik.



Papp Zsolt ilyen körülmények közepette különösen fontosnak nevezte a magyar kormány támogatását, véleménye szerint az uniós forrásokhoz járó 80 százalékos költségvetési társfinanszírozás biztosítja a környezettudatos, fenntartható fejlődés lehetőségét a hatékonyság és a versenyképesség megőrzése mellett. Komoly veszélynek tartja ugyanakkor a 2027 utáni uniós finanszírozási ciklus átalakítását, a területalapú támogatás megnyirbálását, áthelyezését jövedelemalapú megközelítésbe.



Hozzátette: az EU kihagyja a közös munkából és gondolkodásból az agráriumot, javaslatai nem veszik figyelembe a tagállamok termelőinek észrevételeit, jó gyakorlatait, tapasztalatait. A legújabb javaslatcsomag jól mutatja, hogy a gazdák véleménye Brüsszelben nem számít, ott csak a forrásmegvonás és az alapok összevonása a fő szempont.



Szerdára emiatt a magyar gazdaképviselet tüntetést tervez Brüsszelben más államok agrárszervezeteivel, és az Európai Bizottság magyarországi képviseleténél is tiltakozni fognak az új brüsszeli javaslatok ellen - közölte a NAK elnöke.