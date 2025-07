Gazdaság

AM: országszerte tart az aratás, az ország kenyere biztosított

A gazdák munkájának és szorgalmának köszönhetően biztosított az ország kenyere, az őszi árpa aratása befejeződött, a búzának pedig több mint a felét betárolták. 2025.07.14 08:08 MTI

Az Agrárminisztérium közleménye idézi Nagy István agrárminisztert, aki közösségi oldalára posztolt bejegyzésében hangsúlyozta, javában tart a munka a földeken, az őszi árpa aratása június közepén kezdődött, mostanra lényegében befejeződött, országos termésátlaga hektáronként 5,6 tonna.



Az őszi búza aratása is ütemesen halad, az elmúlt napok esős időjárása ellenére már több mint 50 százalékon áll. Az eddigi hozamoknál nagy különbségek vannak, az átlag termésmennyiség hektáronként 5,3 tonna, de ez még nem szemlélteti pontosan az országosan várható eredményeket - ismertette a tárcavezető.



A gazdák sokfelé még várnak a többi őszi kalászos érésére, sok helyen a rozst és a zabot silóként takarították be és értékesítették. A tavaszi árpa területének 45 százalékán végeztek az aratással, az eddigi átlagos hozam hektáronként 5,3 tonna. A repce 61 százalékát learatták, a hozama országos átlagban hektáronként 2,3 tonna, a magborsó betakarítása 96 százalékos, átlaghozama eddig hektáronként 2,5 tonna körül alakul.



A miniszter kitért arra is, a terménytárolók kapacitása megfelelő, a gazdálkodóknak nem kell számítaniuk logisztikai fennakadásokra.



A terményárakról szólva elmondta, jellemzően az egy évvel ezelőtti szintek felett állnak, gabonáknál 10-15 százalék körüli, olajos növényeknél a napraforgó és a repce esetében valamivel nagyobb árnövekedés történt egy év alatt.



A nyári aratású növények tekintetében az ország ellátása biztosított és exportra is több millió tonna kerülhet - tette hozzá.



Nagy István hangsúlyozta, köszönet jár a gazdáknak, mert szorgalmukkal és kitartásukkal példát mutatnak mindenki számára.



"A szélsőséges időjárás okozta kihívások ellenére minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy a magyar családok asztalára a mindennapi kenyér odakerülhessen, amiért nem lehetünk elég hálásak" - írta bejegyzésében az agrárminiszter.