Időjárás

Agrometeorológia: országszerte mérséklődött az aszály, nagy területen meg is szűnt

A hét első felében hullott csapadék nyomán az aszály országszerte mérséklődött, nagy területen meg is szűnt, felfrissült a vegetáció a HungaroMet Zrt. jelentése szerint. 2025.07.11 14:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A hétfőn érkezett hidegfront csaknem országszerte viharos széllel, záporokkal, zivatarokkal vonult át, de a gyorsan száguldó záporokból többfelé még 5 milliméter sem esett. Kedden már áztató esők, néhol felhőszakadások is előfordultak, majd szerdán is folytatódott a csapadékos idő, ekkor főként a Dunától keletre hullott többfelé számottevő mennyiség. Összességében az elmúlt napokban jellemzően 10-50 milliméter közötti mennyiség esett, de nyugaton, északnyugaton és néhány nagyobb felhőszakadás által érintett foltban 50-80 millimétert is mértek - ismertették.



Az elemzés szerint országszerte mérséklődött, többfelé, főként a Dunántúlon nagy területen meg is szűnt a mezőgazdasági aszály. Ahol 40-50 millimétert elérő vagy meghaladó mennyiség esett, ott alaposan átnedvesedett a talaj felső fél, néhol egy méteres rétege, a Dunántúl keleti felén és a délkeleti, keleti országrészben azonban többfelé továbbra is kritikusan száraz a talaj.



A hőmérséklet a Dunántúlon már hétfőn, míg a keleti határszélen csak szerdára esett vissza jelentősen, ekkor napközben is csak 18-23 Celsius-fokig melegedett a levegő.

Az őszi vetések a csapadékhiány miatt a szokásosnál hamarabb beértek, javában tart az aratás, a még le nem aratott táblákban a heves zivatarok komoly károkat okoztak.



A nyári növényeket is rendkívül megviselte a csapadékhiány, az állományok zöld tömege jóval kevesebb az ilyenkor szokásosnál, alulról már száradni kezdtek a levelek. A kukorica többfelé már a címerhányás fázisában van, a napraforgó pedig teljes virágzásban. A hét első felében hullott csapadék életmentőnek bizonyult ezen kultúrák számára, az ország nagy részén azonban ez csak a "tűzoltásra" volt elég, és további rendszeres esőkre, záporokra lenne szükség a fejlődésükhöz - áll a HungaroMet elemzésében.



Az előrejelzés szerint a folytatásban mérsékelten meleg időre van kilátás helyenként előforduló záporokkal, zivatarokkal., az ország nagy részén a jövő hét közepéig a talajok száradására lehet számítani. A jövő hét közepén érkezhet ismét nagyobb területre kiterjedő csapadék, de addig a hőmérséklet lassan emelkedni fog, vasárnaptól már 27-32 Celsius-fok közötti maximumok várhatók, éjszakánként pedig 15 fok környékére hűl a levegő.