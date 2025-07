Világvége

Ökológiai vízpótlás kezdődött az Ős-Sárvízen

Ökológiai vízpótlás kezdődött az Ős-Sárvíz szedresi szakaszán, a holtágba 80 ezer köbméter vizet juttatnak a Nádor-csatornából - jelentette be az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDVI) igazgatója.



Hubai Imre államtitkár elmondta, a vízpótlást a 4,7 milliárd forintos Vizet a tájba! program támogatásával valósítják meg. A beavatkozással másodpercenként 100 liter vizet juttatnak az Ős-Sárvízbe, amelynek köszönhetően megmenekül a halállomány, és megmarad a Natura 2000-es területen az ökoszisztéma - tette hozzá.



Kiemelte, hogy a vízügyi ágazatnak 2025-ben a tavalyról áthúzódó aszállyal kell megküzdeni, ehhez elkerülhetetlen az infrastruktúra felülvizsgálata és a szemléletváltás. A vízügy már nem az árhullám elvezetését tekinti feladatának, hanem a víz megtartásán gondolkodik. Erre előre kell készülni műtárgyakkal, berendezésekkel, szakemberekkel, így a vízügyi szervezet az ökológiai vízpótlást el tudja végezni, függetlenül az aszálykár enyhítését, a csapadék pótlását szolgáló kormányzati programtól.



Megjegyezte: az Ős-Sárvízen felhalmozott vízkészlet a meleg, felszálló légáramlatok miatt keletkező csapadékhoz is hozzásegíti a térséget, amely mérsékli az aszályt, ezt mutatja, hogy a holtág mellett a virágzó kukorica várhatóan rekordtermést fog adni.



Úgy fogalmazott, az ilyen típusú beavatkozások lesznek a "jövő nagy reménységei" a klímaváltozás elleni küzdelemben. A holtágba juttatott víz párolgása és elszivárgása is hozzájárul ahhoz, hogy hűtse a tájat a friss vízzel - mondta.



A kormány, amely ehhez a forrásokat biztosítja, a halastavak, horgásztavak ökológiai vízpótlását be tudja illeszteni a vízügyi igazgatóságok feladati közé - fűzte hozzá.



Horváth Angéla, a KDVI igazgatója közölte, az igazgatóság a Nádor-csatornától 600 méter csővezetéket épített ki az Ős-Sárvízig, a július 1-én kezdett szivattyúzásnak köszönhetően eddig 10 centimétert emelkedett a holtág vízszintje.



Azt mondta, a vízügyi ágazat feladata most a vizek megtartása, ennek érdekében együttműködést kell keresni helyi szervezetekkel; a Sárvíz esetében a KDVI a Szedres és Vidéke Horgászegyesülettel és a Szedresi Sziget Egyesülettel közösen valósítja meg a vízpótlást.



Benke Béla, a Szedresi Sziget Egyesület elnöke elmondta, a vízszint növelése nélkül katasztrófahelyzet állna elő a holtágon.

Erdélyesi János, a horgászegyesület elnöke ismertette, az szervezet 14 hektárt kezel az Ős-Sárvíz 50 hektáros területéből. Jelenleg mintegy 60 centiméter hiányzik a telítettséghez. A most felöltöltendő szakasztól északra egy kiszáradóban lévő mederrendszer húzódik, amely a Sárvíz szabályozás előtti medre volt, ez körülbelül 800 ezer köbméternyi vizet tudna tárolni - mondta.



Hubai Imre arról is beszélt, hogy a Tisza vízgyűjtő területén az eddig lehullott 40-50 milliméternyi csapadék után még 50-60 milliméternyi esőt várnak, ami másodpercenként 50-100 köbméter vízhozam-növekedést fog előidézni a folyón. Ebből tudják felölteni az öntözési rendszereket, víztározókat. Mindez Szolnok ivóvízellátása miatt is fontos - tette hozzá.



Az országosan betárolt 650 millió köbméter víznek köszönhetően és az öntöző víz térítésmentes biztosításával tudnak segíteni az aszály által leginkább veszélyeztetett két növényt, kukoricát és napraforgót termesztőknek.



Közölte, a Vizet a tájba! programban mint 880 ember dolgozik 190 munkagéppel és 170 szivattyúval.