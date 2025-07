Külföld

Dél-Korea készpénzosztással élénkíti a gazdaságot - Indul a több milliárd dolláros fogyasztásösztönző program

Dél-Korea történelmi léptékű, közvetlen pénzügyi támogatást nyújtó intézkedést indít útjára, hogy kezelje a belpolitikai válság utóhatásait és elkerülje a recessziót. A siker nagymértékben azon múlik, hogy a lakossági fogyasztás fellendülése mellett sikerül-e megőrizni a költségvetési fegyelmet és az üzleti bizalmat. 2025.07.05 ma.hu

A dél-koreai kormány új, országos készpénzosztó programot indít, amelynek célja a lakossági fogyasztás élénkítése és a gazdasági növekedés beindítása – adta hírül a Korea Herald. Az intézkedés része annak a 31,8 billió vonos (23,3 milliárd dolláros) pótköltségvetésnek, amelyet a Nemzetgyűlés nemrégiben fogadott el. Az úgynevezett „fogyasztási kuponokat” július 21. és szeptember 12. között osztják ki.



A program értelmében minden, 2025. június 18-án Dél-Koreában bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár egyszeri, 150 ezer vonos (kb. 110 USD) támogatásban részesül. A kifizetéseket bankkártyán, előre feltöltött kártyán vagy helyi önkormányzati vásárlási utalványokon keresztül teljesítik.



Kim Min-dzse, a Belügyminisztérium helyettes vezetője és a programért felelős tárcaközi munkacsoport vezetője elmondta:



„A cél, hogy ezek a kifizetések lendületet adjanak a hazai fogyasztásnak, és segítsék a nehéz helyzetben élőket. A kormány alaposan felkészül a program gördülékeny lebonyolítására.”



A támogatás összege a rászorultság függvényében nőhet. Az alacsony jövedelmű és egyszülős családok 300 ezer vont (kb. 220 USD), a szociális segélyre jogosultak pedig 400 ezer vont (kb. 290 USD) kapnak. A vidéken élők további 50 ezer vonos (kb. 36 USD) kiegészítést kapnak, hogy ezzel is elősegítsék a kiegyensúlyozottabb regionális fejlődést.



A kormány egy második támogatási kört is előirányzott szeptember 22. és október 31. között. Ebben 100 ezer von (kb. 73 USD) jár majd a lakosság alsó 90 százalékának, jövedelmi helyzetük alapján. A jogosultságot az állami egészségbiztosítási hozzájárulás mértéke alapján állapítják meg. A részleteket szeptemberben ismertetik.

Politikai háttér és gazdasági célok

A támogatási csomag bevezetésének hátterében Dél-Korea gazdasági megtorpanása áll. Az ország – amely Ázsia negyedik legnagyobb gazdaságával rendelkezik – 2024-ben épphogy elkerülte a technikai recessziót, miután a második negyedévben visszaesés, a harmadikban pedig csak gyenge növekedés következett be.



A gyengélkedés részben belpolitikai válságra vezethető vissza: 2024 decemberében Yoon Suk Yeol elnök ideiglenesen hadiállapotot hirdetett, amit az Alkotmánybíróság puccskísérletként értékelt, majd leváltották. Az új elnök, Lee Jae-myung, június 4-én lépett hivatalba, és ígéretet tett arra, hogy fiskális ösztönzők – készpénztámogatás, digitális utalványok és mesterséges intelligencia-infrastruktúra fejlesztések – révén újraindítja a gazdasági növekedést.



Bár a lakosság döntő többsége üdvözölte a kezdeményezést, több közgazdász is figyelmeztetett a hosszú távú pénzügyi kockázatokra. A pénzügyminisztérium a csomag finanszírozását újabb államadósságból tervezi, ami idén 4,2%-os költségvetési hiányt és a GDP 49,1%-át kitevő államadósságot vetít előre.



Szakértők szerint a készpénzosztás rövid távon ugyan élénkítheti a fogyasztást, ám ha nem párosul szerkezeti reformokkal és fenntartható beruházásokkal, inflációs nyomást és fiskális instabilitást is okozhat.