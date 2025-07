Világvége

Orbán Viktor: a gazdák Magyarországon nem tudják kifizetni a vizet, mert nincs annyi pénzük

Az aszály okozta károk csökkentéséért mozgósítani kellett ötmilliárd forintot, ki kellett rendelni körülbelül ezer embert, miközben több mint 200 munkagép is dolgozik, ereszeket, csatornákat kotornak és zsilipeket javítanak, hogy legyen víz - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Vannak jó szakembereink, vannak terveink, ezt a nyarat most meg kell úsznunk - jelentette ki.



Orbán Viktor reagált arra az elképzelésre is, ami eltörölné a gazdák ingyenes vízhasználatát. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy az ezt javasló emberek "buborékban élő emberek", nincs közük a valósághoz. "Ugyanaz a gondunk Brüsszellel, mint itt a budai úrigyerekekkel a Tiszában", buborékban élnek, nem ismerik a valóságot - szögezte le.



Ott ülnek Brüsszelben és azt mondják, az a jó, ha piaci ára van a dolgoknak - emelte ki. Valóban az a jó, de a gazdák Magyarországon például nem tudják kifizetni a vizet, mert nincs annyi pénzük - mutatott rá.



Ilyenkor nem a tankönyveket kell bújni, hanem azt kell mondani, hogy konkrét ügy van, itt és most kell segíteni - jelentette ki Orbán Viktor. Akkor mindegy, hogy mit olvastak a budai úrigyerekek vagy a brüsszeliek a tankönyveikben, ilyenkor a valóságból kell kiindulni - érvelt.



Hozzátette, a vizet a gazdáknak olcsóbban, ha lehet ingyen kell adni, "akkor is ha Brüsszel a feje tetejére áll". Elmondta, mindig megtalálják a jogi módját annak, hogy a gazdák ingyen juthassanak vízhez, mert ez kulcskérdés a magyar mezőgazdaság és az ő személyes életük szempontjából.