Ha a magyar gazdaság nem is, de a kokaintermelés soha nem látott repülőrajtot vett

Az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (UNODC) legfrissebb, nyilvánosságra hozott jelentése szerint 2023-ban soha nem látott szintre emelkedett a globális kokaintermelés, és ezzel párhuzamosan nőtt a fogyasztók, az elkobzások és a droghasználattal összefüggő halálesetek száma is.



A jelentés szerint a kokain mára a világ leggyorsabban növekvő illegális drogpiacává vált. A becslések alapján tavaly 3 708 tonna kokain készült világszerte – ez csaknem 34%-os növekedést jelent 2022-höz képest. A növekedés fő mozgatórugója a kokacserje-termesztés bővülése és a terméshozamok növekedése Kolumbiában.



A kokainhasználók száma tíz év alatt 17 millióról 25 millióra emelkedett, ami 47%-os növekedés. A legnagyobb fogyasztói régiók továbbra is Észak-Amerika, Nyugat- és Közép-Európa, valamint Dél-Amerika. A szennyvízvizsgálatok alapján különösen európai nagyvárosokban figyelhető meg jelentős növekedés.



A kokainlefoglalások száma Nyugat- és Közép-Európában ötödik éve meghaladja az észak-amerikai adatokat, ami a kontinens egyre erősebb szerepére utal a globális drogkereskedelemben. 2019 és 2023 között világszerte 68%-kal nőtt a lefoglalt kokain mennyisége.



A teljes illegális drogfogyasztás – az alkohol és dohány kivételével – 2023-ban elérte a 316 millió főt, ami a 15–64 év közötti világpopuláció 6%-át jelenti. Ez a 2013-as 5,2%-hoz képest jelentős növekedés, és aggasztó trendeket jelez.



A droghasználati zavarok évente közel félmillió halálesetet okoznak, és 28 millió egészséges életévet vesznek el globálisan. Ennek ellenére a szenvedélybetegek közül csak minden tizenkettedik kapott kezelést tavaly – emelte ki a jelentés.



A jelentésre reagálva Ghada Waly, az UNODC ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: sürgős beruházásokra van szükség a megelőzésben, valamint nemzetközi együttműködésre és igazságügyi fellépésre a szervezett bűnözői hálózatok felszámolása érdekében.



A kokain használata rövid ideig tartó eufóriát és energialöketet okoz, ugyanakkor súlyos egészségügyi kockázatokkal jár: szívinfarktus, agyvérzés, légzési elégtelenség, idegrendszeri károsodás egyaránt kialakulhat. A szer rendkívül addiktív, és gyakran vezet kontrollálhatatlan használathoz és súlyos elvonási tünetekhez.



A jelentés összegzése szerint a világ egy új, instabil korszakába lépett, amelyben a növekvő társadalmi feszültségek, gazdasági kihívások és fegyveres konfliktusok kedveznek a szervezett bűnözés térnyerésének, és ezáltal az illegális droghasználat robbanásszerű terjedésének is.