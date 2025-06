Háború

Irak figyelmeztet: az olaj ára akár 300 dollárra is emelkedhet hordónként a közel-keleti konfliktus miatt

Az Iraki Külügyminisztérium szerint a Közel-Keleten fokozódó feszültség és a Hormuzi-szoros esetleges lezárása az olaj világpiaci árát akár 300 dollárra is emelheti hordónként – közölte Fuád Huszein külügyminiszter egy telefonbeszélgetés során, amelyet Johann Wadephul német külügyminiszterrel folytatott.



A figyelmeztetés hátterében az Izrael és Irán közötti fegyveres konfliktus éleződése áll: péntek reggel izraeli harci gépek csapást mértek iráni katonai és nukleáris létesítményekre, amely újabb ellencsapásokat és bizonytalan biztonsági helyzetet idézett elő a térségben.



Huszein hangsúlyozta, hogy amennyiben a feszültség teljes katonai konfliktusba torkollik, az olaj ára gyorsan 200–300 dollár közé emelkedhet, ami drámai inflációs nyomást jelentene Európa számára, és komolyan hátráltatná az olyan olajtermelő országok exportját, mint Irak.



Kiemelte: a Hormuzi-szoros lezárása – amelyen keresztül a világ kőolajforgalmának mintegy 20%-a halad át – naponta körülbelül ötmillió hordó olaj kiesését eredményezhetné a globális kínálatból.



A feszültséget tovább fokozza, hogy Esmail Kousari iráni parlamenti képviselő, az Iszlám Forradalmi Gárda egyik parancsnoka szombaton kijelentette: Teherán komolyan fontolóra vette a szoros tengeri lezárását.



A nemzetközi elemzők – köztük a JPMorgan – figyelmeztetnek, hogy egy hasonló lépés következtében az olaj ára akár 130 dollárra is ugorhat, de egy teljes blokád esetén akár a 300 dolláros szintet is elérheti.



A jelenlegi piaci mozgások máris tükrözik az aggodalmakat: a Brent olaj ára 7%-kal emelkedett pénteken, 74,23 dollárra hordónként, válaszul az első izraeli légitámadásokra.



Bár Izrael eddig nem támadta meg Irán fő olajexport-létesítményeit, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy egy ilyen lépés súlyos fennakadásokat okozhatna a globális ellátásban. Eközben Irán válaszlépésként a Hormuzi-szoros tengeri forgalmának megzavarásával fenyeget.



Az orosz Föderációs Tanács információs politikai bizottságának elnöke, Aleksej Puskov is megerősítette: az izraeli–iráni konfliktus drámai mértékben megemelheti az olajárakat, amennyiben Teherán valóban blokkolja a Perzsa-öböl kijáratát.