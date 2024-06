Gazdaság

Magyar Levente: Kína vált mára Magyarország legnagyobb külföldi beruházójává

Amíg 30 évvel ezelőtt néhány büfés és használtruha-kereskedő jelképezte Magyarországon a kínai gazdasági szektort, napjainkra Magyarország legnagyobb zöldmezős beruházásai már Kínához kötődnek, mostanra Kína vált Magyarország legnagyobb külföldi beruházójává - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Gödöllőn csütörtökön.



Magyar Levente a Fujian Befektetési Fórumon arról beszélt, hogy a délkelet-kínai tartomány delegációjának látogatása egy láthatatlan sorozatba illik. Hozzátette, hogy az intenzív kapcsolattartást jelzik az olyan magas szintű látogatások, mint a kínai elnök vagy a tartományi kormányzó Magyarországra érkezése.



Azt a kitüntetett szerepet mutatják ezek a diplomáciai látogatások, amelyet a kínai kapcsolatrendszer játszik Magyarország külpolitikájában, és ez talán fordítva is elmondható - vélekedett az államtitkár.



Hangsúlyozta, hogy Magyarország és Kína kiemelt partnerei lettek egymásnak, amit most már egy hivatalos stratégiai partnerségi megállapodás is megerősít. Hozzátette: mindez nem magától értetődő, hanem évtizedes kemény munka áll mögötte, mind kínai, mind magyar részről. A kemény munka meghozta a gyümölcsét - jelentette ki Magyar Levente.



Azt mondta, hogy nagyot fordult a világ néhány évtized alatt a kínai gazdaság magyarországi jelenlétét illetően, és ez a folyamat párhuzamosan zajlott le Kína vezető geopolitikai és világgazdasági szerepre törésével. Megjegyezte: Magyarországon is lecsapódtak ezek a geopolitikai, világgazdasági változások, és hazánk megnyitotta a kínai gazdaság előtt kapuit. Azokon át pedig Kína legkiválóbb vállalatai egymás után érkeznek Magyarországra - fűzte hozzá az államtitkár.



Kitért arra, hogy éppen csütörtökön indult el a Magyarország és Kína közötti legújabb közvetlen légi járat, amely Budapestet és Kuangcsout köti össze. Hozzátette, hogy az elkövetkező hetekben további járatokat indítanak, ami elvezet oda, hogy "hét desztinációra lehet Budapesten keresztül Kínán belül eljutni".



Pár évvel ezelőtt még azért is küzdeni kellett, hogy a pekingi, sanghaji vonalak ne zárjanak be, ez a mára kialakult változás pedig mindent elmond a turizmusról, a gazdaságról, a kapcsolatok intenzitásáról, bővüléséről.



"Fujian tartomány önmagában is egy gazdasági nagyhatalom lenne, ezért megtisztelő a delegáció részvétele a fórumon" - jelentette ki Magyar Levente.