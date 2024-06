Gazdaság

NGM: Nagy Márton O Jongdzsuval, Dél-Korea kkv-kért és startupokért felelős miniszterével tárgyalt

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hivatalos látogatás keretében Dél-Korea kkv-kért és startupokért felelős miniszterével, O Jongdzsuval tárgyalt. A felek a magyar-dél-koreai gazdasági együttműködés mellett áttekintették a kkv-k versenyképességét fokozó jó gyakorlatokat - jelentette be a tárca.



Azt írták, Dél-Korea 1989 óta áll diplomáciai kapcsolatban Magyarországgal, aminek 2024-ben ünnepeljük a 35. évfordulóját. Az ázsiai ország hazánk 12. kereskedelmi partnere, a két ország közötti kereskedelmi forgalom értéke megközelíti a 9 milliárd dollárt. Dél-Korea Magyarország harmadik legnagyobb befektető partnere, az FDI állománya 9,5 milliárd dollárt tett ki.



A magyar kormány három koreai vállalattal kötött stratégiai együttműködési megállapodást, melyek hazánkban a járműipar (Hankook Tire), az elektronika (Samsung Electronics), illetve a pénzügyi és bankszektor (KDB Bank) területén bírnak meghatározó szereppel. Emellett a Samsung SDI akkumulátor gyártással foglalkozó céggel is partnerséget alakított ki.



A nemzetgazdasági miniszter megállapította, hogy Dél-Koreát dinamikus technológiai fejlődése Magyarország kiemelkedő gazdasági partnerévé teszik. A magyar kormány számára kiemelt jelentőségű a versenyképesség növelése, ennek egyik fő eszköze az innováció, ezért hazánk együttműködik Dél-Koreával a technológiai és tudástranszfer területén - írták.



A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarország mindenkivel a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésre és partnerségre törekszik, nincs ez másképp a dél-koreai vállalatok esetében sem. A dél-koreai cégek elismerik a magyar kormány elkötelezettségét az innovatív iparágak iránt, készek a további együttműködésre, amihez a magyar kormány minden segítséget megad.



Nagy Márton hozzátette, a magyar kormány stratégiai célja, hogy hidat képezzen Kelet és Nyugat között. "Az elzárkózás helyett hazánk az összeköttetés mellett tette le a voksát, ezért Magyarország nemcsak a nagy nyugati autógyártók, hanem a keleti, így dél-koreai cégek számára is vonzó befektetési terep" - mondta.