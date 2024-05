Energiaválság

EM: magyar delegáció járt a geotermikus innovációban világelső Izlandon

A szigetország figyelemre méltó példa, mivel a háztartások és az ipar áram- és fűtésszükségletét teljes egészében megújuló erőforrásokkal, zöldenergiával fedezi. 2024.05.29 07:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magyar delegáció járt a geotermikus innovációban világelső Izlandon. Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára és Gonda Bence, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága stratégiai elnökhelyettese a geotermikus energia alkalmazhatóságáról egyeztetett Gudlaugur Thór Thórdarson izlandi környezetvédelmi, energia- és klímaügyi miniszterrel Reykjavíkban kedden - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) az MTI-vel.



A közlemény szerint a szigetország figyelemre méltó példa, mivel a háztartások és az ipar áram- és fűtésszükségletét teljes egészében megújuló erőforrásokkal, zöldenergiával fedezi.



A Reykjavíkban ötödik alkalommal megrendezett Iceland Geothermal Conference kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy a résztvevők megismerhessék a geotermia felhasználásában világelső ország által alkalmazott technológiákat. Izland modellértékű gyakorlata bemutatja, hogy a földhő nemcsak stabil energiaforrás, hanem környezetbarát zöldenergiaként kedvezően hat az életminőségre is - áll a közleményben.



A tárca közlése szerint a magyar delegáció egyeztetett Gudlaugur Thór Thórdarson izlandi környezetvédelmi, energia- és klímaügyi miniszterrel, akivel egyetértettek abban, hogy a geotermia napjainkban kiemelt fontossággal bír, hiszen biztonságos, fenntartható és megújuló energiaként értékes alternatíva az energiamixben. Szó esett a véglegesítés előtt álló Nemzeti Földhő Stratégiáról is, amellyel Magyarország pozícióját a nemzetközi geotermikus szektorban megerősítve az elsők között adhat választ az Európai Parlament januári állásfoglalására, amely az ágazati beruházások felgyorsítását sürgette.



Közölték: Steiner Attila államtitkár felszólalt a párhuzamosan megrendezett Arctic Green Partnership Forumon, előadásában kitért arra is, hogy a júliusban kezdődő magyar uniós soros elnökség hangsúlyosabb témaként kívánja kezelni a geotermikus energia ügyét. Annál is inkább, mert a földhő hasznosítását tekintve Magyarország hosszú ideje az első öt ország között van Európában, ám még bőven vannak kiaknázatlan lehetőségeink a világszinten gyorsan növekvő és fejlődő szektorban. Az előkészületben lévő Nemzeti Földhő Stratégiában vázolt intézkedések a magyar zöldgazdaság húzóágazatává tehetik a geotermiát. A jelenleg 6,4 petajoule hazai energetikai felhasználás a következő évtized elejére a bázisérték duplájára növekedhet. A jövő a zöldenergiáé, a kedvező adottságok hatékonyabb kiaknázása erősíti az energiaszuverenitást, hozzájárul a kibocsátásmentes energiatermelés növeléséhez és az energiaárak megfizethető szinten tartásához.

A program során izlandi jó gyakorlatokat és innovatív megoldásokat ismerhetett meg a delegáció, felfedezve Izland legmodernebb erőművét, valamint a híres Krafla erőművet, ahol a világ legmelegebb geotermikus kútját fúrták. A küldöttség betekintést nyert abba, hogy a geotermiában élen járó Izlandon milyen komplex megoldásokkal hasznosítják a földhőt, legyen szó a kiterjedt távhőrendszerekről vagy akár üvegházi zöldségtermesztésről - írták.



A miniszteri találkozón az EM tájékoztatója szerint Gonda Bence, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökhelyettese hangsúlyozta, hogy bár Magyarországon évtizedek óta foglalkoznak geotermikus energiával, az új szabályozási környezetben, illetve a Nemzeti Földhő Stratégia alapján a kedvező adottságok minél hatékonyabb kiaknázása a cél - közölték.



Ismertetése szerint az Országgyűlés 2022 őszén alkotott új jogszabályi keretrendszert a geotermikus energia kutatására, kinyerésére és hasznosítására, amely a földhő fokozott felhasználásával környezetbarát és fenntartható módon támogatja hazánk energiaszuverenitását. A tavaly életbe lépett egykapus rendszer hatékony és gyors ügyintézést tesz lehetővé. Az új szabályozás sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy 2023-ban közel 100 érvényes kutatási engedélykérelem érkezett be a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához. Az így elinduló beruházásoknak köszönhetően 2035-re akár évi 1-1,2 milliárd köbméter földgáz kiváltását is el lehet érni.



A geotermikus energia kinyerését és energetikai célú hasznosítását tehát érdemes kiemelten kezelni a hazai energetikai tervezésben is, hiszen kellő körültekintéssel, a megfelelő beruházások megvalósításával képesek lehetünk megbízható és megfizethető energiát biztosítani a magyar családok és vállalkozások számára - közölte az EM.