Gazdaság

A Mol felújította a stratégiai kerozinkészlet tárolására szolgáló telepét

Átadták pénteken a Mol 1,2 milliárd forintból felújított kecskeméti telepét, ahol az ország stratégiai kerozinkészletének mintegy 85 százalékát tárolják. 2024.05.25 15:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szabó Szabolcs Pál, a Mol Csoportszintű Downstream Értéklánc Menedzsment ügyvezető igazgatója a kecskeméti telep helyszínbejárásakor emlékeztetett: nemzetközi és magyar előírások rendelkeznek arról, hogy az ellátásbiztonság érdekében az országnak milyen stratégiai készleteket kell kőolajtermékből tárolnia. Elmondta, hogy a stratégiai készletezés rendszerét a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) koordinálja, és célja az, hogy válsághelyzetekben is garantálni lehessen a folyamatos hozzáférést a kőolajtermékekhez.



Elmondása szerint az első nemzetközi válságesemények tanulsága, hogy a készletek egy részét szerencsésebb termékben - tehát motorhajtóanyagban - tárolni, mert így annak már nem kell finomítón keresztülmennie. Az Országgyűlés 2019-ben vezette be a magyar szabályozásba a repülőgép kerozin, vagyis a JET készletezést. Ennek teljesítésére az MSZKSZ, Magyarország stratégiai készleteinek kezelője és tárolója szándéknyilatkozatot írt alá a Mol cégcsoporttal, amely az országban a legnagyobb ilyen jellegű kapacitásokkal rendelkezik.



A százhalombattai finomítóban először egy kisebb mennyiségű, körülbelül kétezer tonnás készlet tárolását biztosították, majd az elmúlt évben a kecskeméti telepen is beruházást kezdtek. A munkálatok befejezésével a magyar stratégiai kerozinkészlet az eddigi 2 kilotonnáról mintegy 12 kilotonnával 14 kilotonnára nőtt - tájékoztatott az ügyvezető igazgató.



A fejlesztéssel hétszeresére emelkedik az ország tárolókapacitása és a benne tárolt kerozinkészlet, amely jelentősen hozzájárul a magyarországi ellátásbiztonság növeléséhez - emelte ki Szabó Szabolcs Pál.



Földházi Zoltán, a Mol szajoli és kecskeméti logisztikai telepeinek vezetője a kecskeméti telephely történetét ismertetve elmondta: kezdetben használt motorolajat tároltak itt, majd a motorizáció fejlődésével egyre nagyobb igény lett az üzemanyag-forgalmazásra, ezért 1980-ban két 500 köbméteres tartályt építettek a telepre. A nyolcvanas évek közepén a ceglédi és a kecskeméti telepek között távvezeték épült. Később a telep kereskedelmi tevékenysége megszűnt, azonban a katonai reptér közelsége egy 2015-ig szóló partneri szerződést hozott a NATO-val, amelynek értelmében krízishelyzetben bármikor használhatták a kecskeméti telep tárolókapacitását és technológiáját.



Földházi Zoltán kiemelte: a törvényi szabályozást követően az elmúlt közel egy év alatt végrehajtott fejlesztésnek köszönhetően jelenleg már mintegy 12 ezer tonna repülőgép kerozin, JET tárolható Kecskeméten. Emellett a telep új, korszerű tankautótöltő-egységgel, labor- és mintatároló helyiséggel bővült, valamint felújították a szivattyúkat és a kiszolgáló rendszer vezetékeit is.



A telephelyre csővezetéken Cegléden keresztül Százhalombattáról érkezik a repülőgép kerozin, amely minőségromlás nélkül akár öt éven keresztül is eltartható - tájékoztatott a telephelyvezető.