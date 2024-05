Üzlet

Szijjártó: átadásra került a Hell Energy 80 milliárd forintos kapacitásbővítő beruházása

Átadásra került a Hell Energy 80 milliárd forint értékű kapacitásbővítő beruházása, amelynek a nyomán 240 új munkahely jön létre, az üdítőital-gyártó vállalat pedig megerősítheti piacvezető pozícióját a világ több országában - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Szikszón.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Hell Energy Magyarország Kft. és a Quality Pack közös beruházásának átadásán tudatta, hogy az üdítőital-gyártó üzemben végrehajtott komplex kapacitásbővítő fejlesztés nyomán évi mintegy négymilliárd doboz és hatmilliárd töltött késztermék előállítása válik lehetővé.



Tájékoztatása szerint a 80 milliárd forint értékű projekt 240 új munkahelyet teremt, a beruházás pedig megerősíti a vállalat piacvezető pozícóját nemcsak Magyarországon, hanem Romániában, Bulgáriában, Görögországban, Cipruson és Horvátországban is, ráadásul tovább bővülhet a már jelenleg is több mint hatvan országot érintő exportpiac.



Kiemelte, hogy a Hell folyamatos térségbeli beruházásai tanúsítják, hogy az a gazdasági kiegyensúlyozó politika, amelyre az elmúlt években komoly hangsúlyt helyezett a kormány, sikeres tud lenni.



"Azaz az ország keleti fele felért az ország északnyugati feléhez a gazdasági tevékenység színvonala és a tőke- és beruházásvonzó képesség szempontjából" - mondta.



Ennek kapcsán pedig közölte, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az elmúlt tíz év folyamán 134 nagyberuházást támogatott az állam, amelyek 1275 milliárd forintos volument képviselnek, s ezek által 7700 új munkahely jött létre.



Majd hangsúlyozta, hogy a Hell egy piaci és társadalmi szempontból is kiemelt fontosságú közegben, a fiatalok között népszerűsíti Magyarországot, ezért a kormány mindig támogatni fogja a cég nemzetközi terjeszkedési törekvéseit.



Szijjártó Péter beszédében emlékeztetett az utóbbi évek válságaira is, amelyek nyomán a világgazdaság szereplőinek többször teljesen újra kellett gondolniuk a stratégiájukat, viszont szavai szerint mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság elmúlt éve is a rekordokról szólt.

MTI/Vajda János

"Soha korábban annyi beruházásról Magyarországon még megállapodás nem született, mint tavaly (.) Soha akkora exportja nem volt a magyar gazdaságnak, mint tavaly, 149 milliárd euró" - szögezte le.



Majd aláhúzta hogy bár hazánk lakosságszám alapján a világranglista 95. helyén áll, a kivitel volumenét illetően a 33. a sorban.



"És ez mutatja azt, hogy mindaz, ami a magyar gazdaságban történik, az az egész világban versenyképes módon megállja a helyét (.) Nem véletlen az sem, hogy ma már a Magyarországgal kevésbé barátságos hitelminősítők, nemzetközi médiumok is kénytelenek elismerni, hogy Közép-Európában a legvonzóbb beruházási környezetet itt hoztuk létre" - jelentette ki.



A miniszter kitért arra is, hogy a mára már nagyjából 150 ezer embernek munkát adó élelmiszeriparnak kitüntetett szerepe volt az utóbbi évek beruházási és exportrekordjaiban. És ezzel összefüggésben pedig stratégiai célnak nevezte, hogy hazánk élelmiszerellátása minél nagyobb mértékben magyar emberek által, magyar alapanyagokból előállított termékekkel történjen.



"Az is nagyon fontos cél, hogy a magyar gazdaság egészében, de ezen belül a magyar élelmiszeriparban is rendelkezzünk olyan brandekkel, amelyekről messze földön is ránk asszociálnak" - fűzte hozzá.



Végül kiemelte, hogy az elmúlt tíz évben 72 élelmiszeripari nagyberuházást hajtottak végre 900 milliárd forint összértékben a kormány támogatásával Magyarországon, és ezek között voltak a Hell beruházásai is.



"A magyar élelmiszeripar erejét és ellenálló képességét mutatta néhány évvel ezelőtt még az a tény is, hogy dacára a világjárvány nyomán kialakult világgazdasági anomáliáknak, a megszakadó beszállítói láncoknak, a lezárt szállítási útvonalaknak, a magyar élelmiszeripar nem szembesült ellátási nehézségekkel" - mutatott rá.