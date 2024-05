Gazdaság

Nagy István: 15,6 milliárd forint támogatást nyújt a kormány bemutatóüzemek létesítésére

A kormány az agrárszakképzés fejlesztése érdekében 15,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt bemutatóüzemek létesítésére 19 intézménynek a tavaly meghirdetett Vidékfejlesztési Programban - jelentette be Nagy István agrárminiszter kedden Budapesten, a bemutatóüzemek támogatói okiratainak átadásán.



Kiemelte: a bemutatóüzemek létesítésére akár 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás igényelhettek az agrárszakképzési centrumok, a tangazdasággal rendelkező felsőoktatási intézmények, továbbá a 100 százalékos állami tulajdonban lévő, fajtakísérletet végző kutatóintézetek.



A támogatás kiterjed a bemutatóüzemekben használt gépek, eszközök beszerzésére, infrastrukturális fejlesztésekre, megújuló energiaforrásokat hasznosító technológiák kiépítésére - fűzte hozzá.



Nagy István hangsúlyozta: a bemutatóüzemek abban is segíthetnek a gazdálkodóknak, hogy olyan innovatív technológiákat, növénykultúrákat, környezetvédelmi, erdőgazdálkodási, állatjóléti, állategészségügyi, gazdaságirányítási, szervezési és marketing megoldásokat ismerjenek meg, amellyel optimalizálhatják a termelést, csökkenthetik a szennyezőanyag-kibocsátást és eredményesen alkalmazkodhatnak a klímaváltozás várható hatásaihoz.



Az innovatív mezőgazdaság és élelmiszeripar működtetéséhez és fenntartásához jól képzett szakemberekre van szükség, akik a változó világ kihívásaira megfelelően tudnak reagálni. Ehhez szükséges, hogy a 21. század elvárásaihoz igazodva átalakuljon a hagyományos iskolai oktatás - emelte ki.



Az agrárszakképzés megújítása részeként 2020-ban az Agrárminisztérium fenntartásában lévő középfokú agrárszakképzési intézményt öt agrárszakképzési centrumba szervezték.



Tájékoztatása szerint a bemutatóüzemek tudásátadáson alapuló modernizációja közvetlenül járul hozzá a versenyképesség, a fenntarthatóság, a forráshatékonyság és a környezeti teljesítmény javulásához, amely a vidék fejlődését mozdíthatja elő.



A bemutatóüzemek létesítése ahhoz is hozzájárulhat, hogy tovább növekedjen a 40 év alatti gazdálkodók száma, de a fiatalítási célokkal párhuzamosan fontos a szakképesítéssel rendelkező gazdálkodók arányának emelése is.

A fenntarthatóság, a digitalizáció és az innováció alkalmas a fiatalok vagy a más területen dolgozók megszólítására - fogalmazott.



Nagy István elmondta: a magyar mezőgazdaság 2010 óta látványos fejlődésen ment keresztül, amelyhez hozzájárultak az agrártámogatások, valamint a kedvező gazdasági és finanszírozási környezet. Megújult a géppark, az épületállomány, új üvegházak épültek, fejlődött a gazdálkodók szaktudása és javult a képzettségük is.



Az agrártámogatás kifizetések értéke tavaly új csúcsra, 1400 milliárd forintra nőtt, ami óriási segítség abban, hogy a gazdálkodók a mostani nehéz helyzetben is talpon maradjanak - emelte ki.



A szektor kibocsátása folyó áron 157 százalékkal, változatlan áron 33 százalékkal bővült 2010 és 2023 között, az ágazati szintű jövedelem több mint két és félszeresére emelkedett, míg az agrárexport 129 százalékkal, az egyenleg 65 százalékkal haladta meg tavaly a 2010-es értéket.