A GVH hat magyar véleményvezérrel és számos hirdető céggel szemben indított eljárásokat

A jogsértő kereskedelmi gyakorlatok miatt a versenyfelügyeleti eljárások Dancsó Pétert ("Videómánia"), Forstner Csengét, Fördős Zoltánt ("Fördős Zé"), Halmi Bencét, Kása Rolandot ("Rolix"), Strenner Antalt ("Whisper Ton") érinti.

Az influenszereket követő fogyasztók és a tiszta piaci verseny elősegítése érdekében a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárásokat indított hat magyar influenszerrel, számos hirdető céggel, közreműködő reklámügynökséggel szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt - közölte a hatóság.



Kiemelték, a GVH 2023 novemberében online ellenőrzést (sweepet) tartott a magyar influenszerek reklámozási gyakorlatának áttekintésére, amelyben 28 magyar véleményvezért vizsgált különböző közösségi platformokon (Instagram, YouTube, Facebook, TikTok).



A GVH feltárta, hogy mindössze az influenszerek 20 százaléka tartja be minden esetben a reklámjelleg feltüntetésére vonatkozó szabályokat, 54 százaléka általában jelzi a promóciós tartalom tényét, de nem mindig, míg a véleményvezérek mintegy negyede soha, vagy csak nagyon ritkán tesz közzé bárminemű tájékoztatást. A vizsgált tartalmak fizetett jellegének feltüntetési módjában is tapasztalt hiányosságokat a GVH.



A tájékoztatás szerint a gyorselemzés tapasztalatai, az észlelt valószínűsíthetően jogsértő kereskedelmi gyakorlatok miatt a versenyfelügyeleti eljárások Dancsó Pétert ("Videómánia"), Forstner Csengét, Fördős Zoltánt ("Fördős Zé"), Halmi Bencét, Kása Rolandot ("Rolix"), Strenner Antalt ("Whisper Ton") érinti.



A GVH közölte, az influenszerek mellett a valószínűsíthető közreműködői szerep miatt több reklámügynökséget, megrendelőt, hirdető vállalkozást is eljárás alá vontak.



A hatóság hangsúlyozta, a versenyfelügyeleti eljárások megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy az eljárásokban érintett személyek, vállalkozások jogsértést követtek el. Az eljárás a tények és a felelősség tisztázására, a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárások lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.



A GVH közleményében - egyebek közt - a véleményvezérek figyelmébe ajánlja a 2022 végén frissített influenszer marketing tájékoztatót, amely gyakorlat-központúan, pozitív és negatív példák szemléltetésével mutatja be, miként lehet jogszerűen eleget tenni a fogyasztók tájékoztatását biztosító elvárásoknak. A GVH podcast csatornáján elérhető beszélgetésben is hasznos tanácsokat kapnak a vállalkozások, véleményvezérek arról, hogyan tudnak jogszerűen reklámozni a közösségi média felületeken.