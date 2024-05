Beruházás

Több mint ötmilliárd forintos beruházást hajtott végre Szombathelyen a Schaeffler

Több mint 5 milliárd forintos beruházással 6200 négyterméter alapterületű logisztikai csarnokkal és 2200 négyzetméter alapterületű irodaépülettel fejlesztette telephelyét az autóipari alkatrészeket gyártó Schaeffler Savaria Kft. Szombathelyen - közölte a vállalat az MTI-vel.



Az új létesítményben, tárgyalók, öltözők és egy nemzetközi események megrendezésére is alkalmas konferenciaközpont kapott helyet; nemrég itt tartotta ülését 15 országból 60 résztvevővel a Schaeffler Európai Üzemi Tanácsa - írták közleményükben.



Hozzáfűzték: a logisztikai központot a legmodernebb technológiákkal látták el, a raktárrendszer könnyen hozzáférhető, a benne tárolt termékek gyorsan mozgathatók.



A beruházásról Szigeti Tibor, a Schaeffler Savaria Kft. ügyvezetője elmondta: két üzemmel, két kutatási és fejlesztési központtal rendelkeznek, most pedig egy stratégiailag fontos logisztikai központot és irodaépületet adtak át.



A Schaeffler szombathelyi telephelyének első üzeme 1997-es alapítása óta folyamatosan fejlődik, 2019-ben egy 3000 négyzetméteres csarnoképülettel bővítettek, amelynek során felépült ívrugrógyártó egységük, tanműhelyeket, mérőszobát is létesítettek - olvasható a cég közleményében.



A Schaeffler 2021 szeptemberére több mint 23,5 milliárd forint értékű zöldmezős beruházást követően építette fel Szombathelyen - a magyar állam 5 milliárd forintos támogatásával - új 15 ezer négyzetméter alapterületű gyártócsarnokát, ahol az elektromobilitáshoz kapcsolódó alkatrészeket állítanak elő. A fejlesztésnek köszönhetően akkor 200 új munkahelyet hoztak létre.



A Schaefflernek Magyarországon két gyára van - Szombathelyen és Debrecenben - értékesítési központja Budapesten működik, a vasi megyeszékhelyen pedig kutatási-fejlesztési központtal is rendelkeznek.



A cég Magyarországon csaknem ötezer munkavállalót, ebből Szombathelyen több mint háromezer embert foglalkoztat, amivel a térség legnagyobb munkaadója.



A nyilvánosan hozzáférhető adatok szerint a Schaeffler Savaria Kft. 2022-ben 333,944 milliárd forint nettó árbevételt ért el az előző évi 274,715 milliárd forint után.



A nemzetközi Schaeffler-csoport német családi tulajdonú vállalat, ipari és autóipari beszállítóként több mint 50 országban működik. Tavaly a cégcsoport árbevétele 16,3 milliárd euró volt, az előző évhez képest 5,8 százalékkal növekedett.