Gazdaság

Agrometeorológia: enyhíti az aszályt a következő napok kiadós esőzése

Kiadós záporok enyhítik az aszályt a következő egy hétben - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, a talaj felszín közeli rétege a délnyugati országrész és a Szamosköz, Krasznaköz kivételével már rendkívül száraz, sokfelé a növények számára hasznosítható nedvességmennyiség kevesebb mint 30 százalékát tartalmazza, és a középső talajréteg is sokat veszített nedvességtartalmából az elmúlt egy hét során. A fél méternél mélyebb rétegek azonban továbbra is őrzik a tél első felében szerzett nedvességtartalmukat, ami jó tartalékot jelenthet egy esetleges nyári aszály során.



Az őszi vetések két-három héttel előrébb járnak a fejlődésben a szokásosnál, a kalászosok virágoznak, az őszi káposztarepce a magképződés fázisában jár. A kalászosok és a repce a legtöbb helyen még kielégítő mennyiségű nedvességet talál a talajban, de az optimális fejlődéshez az eddiginél jóval több csapadékra lenne szüksége. A még sekélyen gyökerező napraforgó és kukorica az ország nagy részén aszályos körülmények közt fejlődik. A korai gyümölcsök, a szamóca és a cseresznye éréséhez jól jött a napos idő, de a szemek növekedéséhez itt is több nedvesség kellett volna - írták.



Az előrejelzés szerint a következő egy hétben változékonyabb, az eddiginél csapadékosabb idő várható. Szombat reggelig területi átlagban 5 és 15 milliméter közötti csapadék hullhat, de lokálisan ennél jóval több is eshet. Szombaton és vasárnap kevesebb helyen kell záporokra, zivatarokra számítani, majd hétfőn és kedden ismét nagyobb területen várható csapadék, így összességében a következő egy hétben lehulló csapadék mennyisége az ország jelentős részén 30 és 50 milliméter között valószínű.