Turizmus

Több mint kétmillió eurót fordít turisztikai fejlesztésre a Nemzeti Múzeum

Több mint kétmillió eurót fordíthat turisztikai fejlesztésre a Magyar Nemzeti Múzeum, amely az esztergomi vármúzeum és a zselízi Esterházy-kastély felújítására nyert pályázatot. 2024.05.14 17:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Magyar Nemzeti Múzeum és a zselízi Esterházy-kastély közösen nyert az INTERREG Szlovákia-Magyarország-program pályázatán, a csaknem kétmillió euróból az Európai Fejlesztési Alap több mint másfél millió euróval támogatja a projekt megvalósítását - közölte hétfőn a Nemzeti Múzeum az MTI-vel.



A projekt kiemelt célja az esztergomi vármúzeum fejlesztése, a megromlott állapotú várfalának rekonstrukciója szakszerű szigetelés és vízelvezetés megoldásával, valamint a vélhetően Botticelli által festett Erények című freskókkal díszített Studiolo megnyitása a látogatók számára. A komplex fejlesztés eredménye lesz a vár 16 helyiségét érintő új, egyórás körtúra kialakítása is a legújabb, 3D-s és virtuális tartalmakat alkalmazó elemekkel. A fejlesztés értéke csaknem egymillió euró lesz.



A projekt másik része a zselízi Esterházy-kastély felújításának folytatása, amelynek köszönhetően a helyiségek már teljeskörű kulturális és oktatási központként funkcionálhatnak. A támogatásból a kastély délkeleti része is megújulhat, amelynek tervezett összköltsége 950 ezer euró. A pályázatból 640 ezer euró fordítható a felújításra, ezért a projekt keretében a partnerek tágabb együttműködés mellett döntöttek, így partnerként a Szent Jakab-templomot üzemeltető katolikus egyház is részt vesz majd a megvalósításban.



Az együttműködés része az is, hogy a zselízi kastélyban kialakítani kívánt szolgáltatásokért felelős szakembereket a projekt megvalósítása során a Magyar Nemzeti Múzeum képzésben részesíti. A Szent Jakab-templom régészeti feltárását, valamint megnyitását a nagyközönség előtt a Nemzeti Múzeum és a költségvetés nélküli partnerszervezetek szakemberei fogják végezni. Zselíz önkormányzata a Norvég alap projektjei rendezvényeinek lebonyolítása során szerzett tapasztalatait és tudását fogja átadni a múzeumnak a projekt megvalósítása folyamán. A projekt szakemberei bíznak benne, hogy a folyamatos kölcsönös tudásmegosztás és kulturális csereprogram biztosítják majd az épületek hosszú távú fenntartását.



A Magyar Nemzeti Múzeum és Zselíz önkormányzata nem először pályázik közösen. A jelenlegi együttműködést a CoME-in előzte meg, amelyen a kastély a Nemzeti Múzeum egy másik tagintézményével, a Balassa Bálint Múzeummal közösen nyert és valósított meg sikeresen turisztikai fejlesztést.