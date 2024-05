Turizmus

Turisztikai ügynökség: egymilliárd forintból újulhatnak meg a Tourinform irodák

Egymilliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a kormány a hazai Tourinform irodák infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztésére, az országszerte mintegy 90 irodát érintő pályázatra május 15-től jelentkezhetnek a Tourinformok fenntartói - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) az MTI-vel hétfőn.



Emlékeztetnek: a támogatás a második eleme a kormány által áprilisban indított, a turizmus fejlesztését és versenyképességének erősítését célzó, három pillérből álló, 15 milliárd forint keretösszegű ágazati támogatási konstrukciónak.



Kiemelték: évente mintegy 2 millió vendégmegkeresést kezelnek a hazai Tourinform irodák, amelyek amellett, hogy információval szolgálnak a vendégek számára, különböző szolgáltatásokat nyújtanak, valamint kiemelt szerepet játszanak a lokális turizmusszervezésben is. A csaknem 90 irodából álló hálózat így amellett, hogy az "ország- és desztinációimázs fontos építőeleme, a hazai turisztikai intézményrendszer meghatározó szereplője és támogatója is" - fogalmazott az MTÜ.



A közlemény szerint a Tourinformok fejlesztését már az elmúlt években elkezdte az MTÜ, eddig összesen 32 iroda újulhatott meg, mintegy 670 millió forint értékben. Ez a munka folytatódhat most a kormány 1 milliárd forintos támogatásának köszönhetően. A pályázaton a Tourinform névhasználati szerződéssel rendelkező irodák fenntartói indulhatnak, az elnyert támogatásokat pedig a Tourinformok, vagy azok információs pontjainak infrastrukturális fejlesztésére, az irodák költözéséhez kapcsolódó fejlesztésekre, továbbá eszközbeszerzésre és szolgáltatásbővítésre használhatják fel - írták.



Azok az irodák, amelyek korábban nem részesültek támogatásban belsőépítészeti, épületgépészeti, energetikai felújításokra pályázhatnak, valamint megújíthatják irodai környezetüket, akadálymentesített fogadótereket, munkaállomásokat alakíthatnak ki. A program "A" komponense várhatóan 20-25 iroda megújulását segítheti, irodánként 35 millió forint támogatásból.



Az MTÜ közlése szerint a korábbi években megújult és egységes arculattal rendelkező Tourinformok közül 10-15 iroda nyerhet pályázónként 10 millió forint támogatást "B" komponens keretében. Ez a pályázat a személyes látogatóforgalom, valamint az e-mail-es és telefonos ügyfélkezelések számának emelését támogatja. Ezek az irodák az elnyert összeget új szolgáltatások bevezetésére is fordíthatják, illetve olyan szolgáltatások kialakítására, amely a területen működő turisztikai szolgáltatókkal való kapcsolat élénkítését és a térségi keresztpromóciót segíti.



A Tourinform irodák korszerűsítésének elősegítése című programmal kapcsolatban további információk és a pályázati kiírás elérhető a kisfaludyprogram.hu online oldalon. A pályázatok leadási határideje június 14-e - olvasható a közleményben.