Gazdaság

Mazars: Ez gyakorolhat hatást a magyar gazdasági környezetre

Magyarországon a globális minimumadó, valamint az Amerikai Egyesült Államokkal az adózási egyezmény megszűnése gyakorolhat jelentős hatást a gazdasági környezetre - hangsúlyozta H. Nagy Dániel, a Mazars partnere szerdán, a cég online sajtóbeszélgetésén.



Az eseményen a nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó vállalat legfrissebb, 2024-es adóbrosúráját mutatták be, amelyben 22 európai és 3 közép-ázsiai ország adórendszerét tekintik át. A kiadvány részletesen tárgyalja a kelet-közép-európai (CEE) régió és a közép-ázsiai országok - Kazahsztán, Kirgizisztán és Üzbegisztán - tavalyi, illetve a 2024. január végéig érvényes adózási szabályait és versenyképességi mutatóit.



Nagy Dániel kifejtette: 2023-ban a régió minden országában jellemző volt a megugró infláció, ugyanakkor az elmúlt időszakban a CEE-régióban a minimálbér és az átlagbér 10 százalékkal emelkedett, miközben a régió átlagos inflációs rátája 9 százalék körül mozgott. Az Európai Unió számos tagállamában a bérek növekedése meghaladta az infláció mértékét, ezért az életszínvonal szinten maradt vagy javult.



Kiemelte, hogy ezzel ellentétben Magyarországon a tavalyi 17 százalékos infláció mellett a bérek 11 százalékkal nőttek, ami 6,5 százalékos reálbércsökkenéssel járt.



A Mazars partnere szólt arról, hogy a magyar adóhatóság élen jár az innovatív megoldások, a digitalizáció alkalmazásában, példaként említette az online pénztárgépek, az EKAER, az eSZJA, az online számlaadat-szolgáltatás, továbbá számlázó mobilapplikációk, eÁFA- és eNyugta-rendszerek bevezetését.



Elmondása szerint az idei év kiemelt témája lesz a globális minimumadó, amelyet az Európai Unió a káros adóverseny és a multinacionális vállalatok nyereség-átcsoportosításainak a megakadályozására vezetett be. A globális minimumadó Magyarországon is életbe lépett 2024 januárjától a 2023. évi LXXXIV. magyar törvény alapján, és hatálya alá tartozik minden, legalább 750 millió euró összegű - csoportszinten kalkulált - éves bevétellel működő multinacionális cégcsoport - hívta fel a figyelmet a szakember.



H. Nagy Dániel az adónemekről szólva kiemelte, a társasági adó területén a régió országai általában 15-22 százalék közötti kulcsokat alkalmaznak, de vannak kivételek, például Magyarország, ahol a legalacsonyabb az általános kulcs 9 százalékos mértékkel. Ugyanakkor Magyarországon általában túladóztatják a fogyasztást, és ennek hatásaként tavaly jelentősen csökkent az áfabevétel a fogyasztás visszaesése miatt - jegyezte meg.