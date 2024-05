Gazdaság

Új kiállítással bővül a Hungexpo kínálata

Az idén első alkalommal rendezik meg az ENVIRONTEC powered by ÖKOINDUSTRIA nemzetközi környezetipari, hulladék-vízgazdálkodási és fenntarthatósági szakkiállítást október 1-3. között a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban - közölte a rendezvényszervező cég szerdán az MTI-vel.



Kiemelték, az új kiállítás és a hozzá kapcsolódó szakmai programok célja, hogy közös platformon mutassa be a kelet-közép európai régió környezetipari szereplőit. Továbbá lehetőséget kínálnak a látogatóknak, hogy megismerjék azokat a hazai környezetvédelmi újításokat és vállalkozásokat, amelyek technológiájukkal a nemzetközi piacokon megjelenhetnek, vagy tovább terjeszkedhetnek.



Az esemény fókuszában a 21. század egyik legfontosabb kérdése áll, azaz hogyan lehet a társadalom, a gazdaság, ipari tevékenység átalakításával szinten tartani a környezetet.



A kiállítás egyebek között felöleli a talajvédelem, a kármentesítés, a levegő-tisztaság védelem, a zaj- és rezgésvédelem, az infrastruktúra fejlesztés, a körforgásos gazdaság, a hulladákgazdálkodás, a vízgazdálkodás, a szennyvízkezelés, az energiahatékonyság, a megújuló energiák, a folyóvédelem témakörét.



A kiállítást szakmai konferenciák, a tematikus színpadokon kerekasztal beszélgetések, élő bemutatók és külső tereplátogatások kísérik, amelyek szervezésében a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ) vett részt.



A Hungexpo közleményében felidézi, hogy a 2024. második félévi EU magyar elnökség egyik kiemelt témája a talajok szennyezettsége, a szennyezés megelőzését, illetve a szennyeződések felszámolását célzó intézkedések uniós keretszabályainak kialakítása. A RE-BROWN Kármentesítés és barnamezős beruházások nemzetközi konferencia így a hazai és nemzetközi szakemberek találkozópontja lesz, az előadók között az Európai Bizottság képviselői, rangos nemzetközi szervezetek, külföldi és hazai kármentesítési szakértők is megtalálhatók.