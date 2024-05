Kereskedelem

PM: tovább erősödnek a magyar-kínai digitális kereskedelmi kapcsolatok

A magyar-kínai gazdasági kapcsolatok erősödése kiemelt fontosságú mindkét ország számára - jelentette ki Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium (PM) adóügyekért felelős államtitkára, miután kereskedelmi együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Wu Jianggal, Shandong Dihao International Investment Limited Company képviselőjével a szaktárca tájékoztatása szerint.



Az államtitkár kiemelte: a mostani megállapodás is a magyar gazdaság versenyképességének folyamatos és dinamikus növekedését szolgálja - írják a közleményben.



Kína Magyarország egyik legfontosabb Európán kívüli külkereskedelmi partnere, így napjainkban kulcsfontosságú a két ország közötti együttműködés az infrastruktúra, és a kereskedelem, különösen a digitális kereskedelem terén. Magyarország szempontjából a Kínával való hatékony gazdasági együttműködés kiemelt jelentőséggel bír a magyar gazdaság versenyképességének folyamatos és dinamikus növekedése érdekében - hangsúlyozta Izer Norbert a PM közleménye szerint.



Azt mondta, a mostani megállapodás célja a digitális kereskedelem működéséhez szükséges környezet feltételeinek vizsgálata, valamint a jó gyakorlatok kialakítása és fejlesztése ezen a téren. Az ilyen együttműködési nyilatkozatok számos módon segíthetnek mind a hatóságoknak, mind a vállalkozásoknak, és így a mindennapi életet érintő területeken is pozitív hatást gyakorolhatnak - emelte ki az államtitkár. Úgy fogalmazott: a megállapodás elősegíti a jogszabályok eredményes betartatását, erősíti a kereskedelmi kapcsolatokat, támogatja a technológiai fejlődést és eredményesebbé teszi a fogyasztóvédelmet is - közölte a Pénzügyminisztérium.



A kormány elkötelezett a magyar vállalkozások versenyképességének növelése és az adminisztrációjuk csökkentése mellett. A most aláírt megállapodás ezen a téren is fontos előrelépést jelent a magyar cégek számára - hangsúlyozta Izer Norbert a Pénzügyminisztérium közleményében.