Turisztika

Turisztikai ügynökség: 2024 rekordév lehet az első negyedéves számok alapján

Az év első három hónapjában 7,1 millió vendégéjszakát könyvelhettek el a magyarországi szálláshelyek, amely 14 százalékkal haladta meg a tavalyi negyedéves számokat. A Magyar Turisztikai Ügynökség csütörtöki közleménye szerint az első negyedéves számok alapján rekordév lehet az idei.



A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai szerint Budapest mellett valamennyi turisztikai térségben jelentősen nőtt a szálláshelyek forgalma. A térségek közel felénél kétszámjegyű volt a növekedés. A legnagyobb, 32 százalékos bővülést a Sopron-Fertő térségében regisztrálták, de a Balatonnál is közel 20 százalékos forgalomnövekedést tapasztalhattak a szálláshelyek.



A NTAK adatai alapján a vendégéjszakák mellett a vendégek száma is jelentősen nőtt. Január és március között 2,9 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre. Számuk 18 százalékkal nagyobb, mint 2023 első három hónapjában.



Az MTÜ kiemelte, a vendégek több mint fele belföldi utazó volt, "vagyis több mint másfél millió honfitársunk indult pihenni az év első három hónapjában", 14 százalékkal többen, mint egy évvel korábban, és összesen 3,3 millió éjszakát töltöttek a hazai szálláshelyeken. A vidék szálláshelyeinek zömét ők foglalták le, ugyanis a vendégéjszakák 72 százaléka származott a hazai turistáktól.



A külföldi vendégek száma az előző évhez képest közel negyedével bővült, a szálláshelyek forgalmának közel felét ők biztosították. Márciusig 1,4 millió külföldi 3,7 millió vendégéjszakát töltött Magyarországon. A külföldi szálláshelyi forgalom 16 százalékkal haladta meg a tavalyi értéket. Németországból 317 ezer, az Egyesült Királyságból közel 300 ezer, míg Olaszországból 276 ezer turista érkezett ebben az időszakban. Összességében minden országos negyedéves szálláshelyi mutató kapcsán elmondható, hogy meghaladja a 2019-es számokat - írták.



Budapestre 1,2 millió vendég érkezett január-márciusban, 23 százalékkal több, mint 2023 azonos időszakában. A vendégéjszakák száma 3 millió volt a fővárosban, ez 14 százalékkal múlja felül a 2019. évi eredményeket. A vendégek jelentős részét a külföldiek adták Budapesten.

A vidéki Magyarországon 1,7 millió vendég foglalt szállást, az egy évvel korábban mértnél mintegy 15 százalékkal többen. A vendégéjszakák száma 13 százalékkal növekedett az előző évi időszakhoz képest. A szálláshelyek forgalma alapján legnépszerűbb térség az első negyedévben is a Balaton volt 877 ezer éjszakával, ezt követte a Mátra-Bükk (463 ezer) és Budapest környéke (450 ezer). A legnagyobb mértékű, az országos növekedés átlagát is jelentősen meghaladó ütemű forgalombővülést ugyanakkor a Sopron-Fertő (32 százalék), Debrecen és térsége (30 százalék), valamint Bük-Sárvár (28 százalék) ért el. A legnépszerűbb települések a fővárost követően valamennyien fürdővárosok voltak: sorrendben Hévíz, Hajdúszoboszló, Bük, Zalakaros és Sárvár.



Országszerte 60 százalékban szállodákat vettek igénybe az utazók, a magán- és egyéb szálláshelyeket pedig 27 százalékuk választotta. Vidéken ugyanakkor a hotelek részesedése ennél nagyobb, 63 százalékos volt. A kereslet élénkülését az is jellemzi, hogy a vidéki Magyarországon valamennyi szállodakategóriában magasabb volt a kapacitás-kihasználtság, mint egy éve ilyenkor.



A szálláshelyek összesen közel 160 milliárd forint bevételt könyvelhettek el, ami 2023 első negyedévéhez képest 17 százalékos növekedést mutat. A vendéglátóhelyeken 404 milliárd forintot költöttek a vendégek, ez a tavalyi év adataihoz viszonyítva 13 százalékos emelkedést jelent.