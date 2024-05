EU

Navracsics Tibor: Magyarország jól használja fel az uniós pénzeket

A csaknem 1,3 milliárd forintnyi uniós forrásból elkészült Kérész Öko- és Aktív Turisztikai Központ is példázza, hogy Magyarország jól, a tagállamok közül az egyik leghatékonyabban használja fel az uniós pénzeket - jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a létesítmény hétfői átadóján Tiszafüreden.



Navracsics Tibor megjegyezte, ezek a fejlesztések nemcsak az ország, de az egész Európai Unió hasznára válnak, hiszen ha Tiszafüred és a Tisza-tó térsége versenyképesebbé válik, az a közösségi gazdaság versenyképességét is javítja.



Ezért nehéz megérteni azokat a döntéshozókat, akik úgy gondolják: azzal lehet büntetni Magyarországot, ha az uniós források nem jutnak el az ezeket megillető kedvezményezettekhez és projektekhez. Ezzel ugyanis valójában az Európai Unió saját magát bünteti - fogalmazott.



Emlékeztetett: Európában számos példa van olyan fejlesztésekre, amelyek turisztikai attrakcióval indulnak, majd ezek vonzereje az év egészében vendégcsalogatóként hatva gazdasági előnyökre váltható.



Így van ez Magyarországon is, ahol ugyancsak több turisztikai térség célja meghosszabbítani a szezont és egyre magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtani az oda látogatóknak. Nem titkoltan azért, hogy minél többen, minél gyakrabban és minél hosszabb időt töltsenek el az adott helyen. Az így megtermelt turisztikai tőke fokozatosan gazdasági tőkévé alakul - fejtette ki a tárcavezető.



A miniszter szerint minden ilyen sikertörténet arra tanít, hogy az általánosan bevált recept mellé egyéni stratégiákat kell kitalálni, mert csak ez vezet eredményre. A Tisza-tónál is fontos, hogy a fejlesztésekben gondolkodók megtalálják a beruházások olyan formáját, amely lehetővé teszi, hogy a térség önazonos és fenntartható módon, ugyanakkor a gazdasági növekedéshez nagy mértékben hozzájárulva boldoguljon - mondta.



Navracsics Tibor úgy vélte, a Kérész központ teljesíti ezt a követelményrendszert egy olyan környezetben, mely bár fél évszázada emberi beavatkozás nyomán keletkezett, ám gondos irányítás és felügyelet mellett mára természetessé szervesült. Egy jobbára mezőgazdaságból élő vidék így volt képes mára Magyarország, sőt Közép-Európa egyik turisztikai központjává válni - állapította meg.



A tárcavezető szerint ez a fejlődés azért is érdemes a támogatásra, mert a turizmus magával hozza a gazdasági növekedést, a munkahelyteremtést, a vállalkozói kultúra megerősödését és ezzel együtt az autonóm, önmagáról gondoskodni képes polgár, továbbá a rá épülő közösségek megjelenését, megerősödését. Ám csak a térségi összefogás és együttműködés az, mely magasabb fejlesztési fokozatba tudja kapcsolni ezt a térséget - hívta fel a figyelmet.

Kiemelte: cél, hogy ne csak az EU és vele együtt a magyar átlagtól az elmúlt 20 év alatt jelentősen elhúzott Budapest legyen az uniós csatlakozás nyertese, hanem a vidéki régiók is gyorsabban tudjanak felzárkózni erre a szintre, ezáltal is csökkentve az országon belüli fejlettségi szakadékot. Ebben a Tisza-tó környéke kulcsfontosságú - mondta.



Az eseményen kiosztott sajtóanyag alapján a Kérész központ 3 szinten, 930 négyzetméteren nyújt a térségben hiánypótló, négyévszakos turisztikai szolgáltatásokat. A várhatóan májusban lezáruló tesztidőszak után a komplexum júniustól nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt.