Gazdaság

Jelentősen növelte a nyereségét az Eximbank

A Baross Gábor Hitelprogram kiemelt szerepet játszott a belföldi hitelpiac támogatásában, márciustól decemberig ennek keretében kötötték az új vállalati hitelszerződések 28 százalékát mintegy 870 milliárd forint értékben. 2024.05.02 14:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) 2,25 milliárd forintról 18,583 milliárd forintra növelte a nyereségét tavaly éves összevetésben - olvasható a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján kedden közzétett beszámolóban.



A nettó kamateredmény 48,5 milliárd forintról majdnem 61 milliárd forintra, a hitel- és vállalati kötvény bruttó tőkeállomány 2439 milliárd forintra nőtt 2023 végére, ezzel az egy évvel korábbit mintegy 810 milliárd forinttal haladta meg. A konszolidált mérlegfőösszeg 2091 milliárd forintról 3642 milliárd forintra emelkedett - írták.



A beszámoló szerint az Eximbank tavaly elsősorban a bizonytalan gazdasági környezetben működő magyar exportőrök és beszállítók támogatására, a válságok miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások finanszírozására összpontosított. A rekordszintű kihelyezéseket a kedvező kamatozású hitelprogram-konstrukciók iránti erős kereslettel magyarázták, a magas kamatbevételek jelentős mértékben járultak hozzá a tavalyi eredményhez. A Baross Gábor Hitelprogram kiemelt szerepet játszott a belföldi hitelpiac támogatásában, márciustól decemberig ennek keretében kötötték az új vállalati hitelszerződések 28 százalékát mintegy 870 milliárd forint értékben - ismertették.



Az Eximbank kizárólagos tulajdonosa a magyar állam, a tulajdonosi jogok gyakorlója 2024-től a nemzetgazdasági miniszter. Az integrált keretek között működő Eximbank és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (Mehib) a feladatát közös szervezetben és megjelenéssel, EXIM elnevezéssel végzi.



Az Eximbank a lehető legnagyobb profit helyett arra törekszik, hogy az üzleti stratégiájában megfogalmazott elvárásokat teljesítve gazdaságpolitikai ösztönző legyen, segítve az exporttevékenységben érintett magyar vállalkozásokat. Kockázatvállalása is magasabb szintű, mint a piaci kereskedelmi bankoké, máshol túlzottan kockázatosnak vagy nem eléggé jövedelmező ügyfeleknek is hitelezhet az elvárt nemzetgazdasági hatások érdekében - olvasható a jelentésben.



Az Eximbank a BÉT kibocsátója, vállalati kötvényeit 2019-ben vezették be a tőzsdére. A 10 ezer forint névértékű, 3,4 millió darab értékpapír futamideje decemberben ér véget.