Hitelminősítés

Nemzetgazdasági Minisztérium: töretlen a bizalom Magyarországgal szemben

Töretlen a bizalom Magyarországgal szemben: a Standard and Poor's ismét megerősítette Magyarország adósság-besorolását és továbbra is befektetésre ajánlott kategóriába sorolja hazánkat - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.



A tárca közleménye szerint a magyar gazdaság biztos alapokon áll, ezt tükrözi vissza a Standard and Poor's mai jelentése, amely stabil kilátással továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat. Magyarország iránt erős a bizalom, a jelentős hitelminősítők mindegyikénél, így a Standard and Poor's mellett a Moody's és a Fitch Ratings is befektetésre ajánlott kategóriába tartozik a magyar államadósság.



Magyarország megítélése a nemzetközi pénzpiacokon kedvező, az erős befektetői és piaci bizalmat a sikeres kötvényaukciók és a külföldi működőtőke-befektetések folyamatos beáramlása is alátámasztja. Hazánkban ruháznak be többek közt a legnagyobb német autógyártó cégek, ráadásul a kínai BYD elektromos autógyártó az unióban elsőként Magyarországon kezdi meg elektromos autóinak gyártását.



A magyar állampírok népszerűsége mind a nemzetközi piacon, mind a magyar lakosság körében töretlen, ezt bizonyítja az is, hogy a lakossági állampapírok állománya március végén új rekordon, több mint 10.760 milliárd forinton zárt.



Az ország finanszírozási helyzete stabil és biztonságos, a kormány elkötelezett a költségvetési hiány és az államadósság csökkentése mellett, az ikerdeficit megszűnt, hazánk külkereskedelmi mérlege pedig folyamatosan javul - hangsúlyozza a közlemény.



A magyar gazdaság stabil alapokon áll, 2010-hez képest 1 millió új munkahely jött létre, így a foglalkoztatottak száma ma már meghaladja a 4,7 millió főt, míg a regisztrált álláskeresők száma történelmi mélyponton van. A háború és a brüsszeli elhibázott szankciók okozta inflációt a kormány hatékony intézkedései visszaszorították, amely eredményeképpen fél éve dinamikusan nőnek a reálbérek. A növekvő reálbérek hatására a kiskereskedelmi forgalom már megkezdte a helyreállást, éves összevetést tekintve 2024 első két hónapjában töretlenül bővült, januárban 0,6 százalékkal februárban pedig 1,1 százalékkal.



A pénzügyi egyensúly és a növekedés újraindítása kéz a kézben jár. Ezért a kormány az infláció sikeres visszaszorítását követően idén újraindítja, jövőre pedig tovább emeli a gazdasági növekedés ütemét, ha pedig véget ért a háború, Magyarország újra Európa egyik leggyorsabban fejlődő gazdasága lesz. Ez a számokat tekintve azt jelenti, hogy Magyarországon a GDP 2024-ben 2,5 százalékkal, 2025-ben pedig 4,1 százalékkal fog növekedni.



A kormány azon dolgozik, hogy Magyarország fejlettsége 2030-ra elérje az Európai Unió fejlettségi átlagának 90 százalékát, a Nemzetgazdasági Minisztérium ennek elérése érdekében dolgozta ki a kormány új versenyképességi stratégiáját - zárul a szaktárca közleménye.