Csányi Sándor: folytatja a terjeszkedést az OTP

2024.04.26 13:46 MTI

Az OTP Bank tavaly minden korábbi eredményét felülmúlta, a megkezdett építkezést és terjeszkedést a következő években is folytatja - mondta pénteken Budapesten, a társaság éves közgyűlésén az OTP Bank elnök-vezérigazgatója.



Csányi Sándor kiemelte, hogy a társaság 5 országban piacvezető, több más országban is jelentős a piaci részesedése. A stabilitást jellemző mutatók jól alakultak, a vállalatcsoport tőkehelyzete stabil, az organikus növekedés jelentős, a hitelminőség csoportszinten javult, az egyszeri tételek és az ukrajnai háború kedvezőtlen hatásai mérséklődtek.



Különösen nagy eredménynek nevezte, hogy a csoportszintű eredmény 64 százaléka az OTP külföldi érdekeltségeiből származott 2023-ban, jelentősen javítva a bankcsoport kockázatviselő képességét.



Az elnök-vezérigazgató ezt követen a közgyűlés előtt bejelentette, hogy a bank csütörtökön vételi ajánlatot tett az egyik uniós országban. Többet egyelőre nem közölt az ügyletről, de megjegyezte, hogy ez lehet a bank történetének legnagyobb felvásárlása.



A közgyűlést követő sajtótájékoztatón Csányi Sándor annyit mondott még, a csütörtöki vételi ajánlatot olyan EU-tagállamban működő bankra adták, amelyben az OTP-nek nincs érdekeltsége. Hozzátette, hogy a lengyelországi terjeszkedési lehetőséget régóta vizsgálják, Romániából pedig nem szívesen vonultak ki, de egyértelműnek tűnt, hogy nem kapnak lehetőséget akvizíciókra. E nélkül az ottani piacon nehéz kis bankból nagyot csinálni, az OTP távozásának pedig láthatólag "örültek az illetékes hatóságok" a szomszédos országban.



A közgyűlésen elfogadott határozat alapján a 2023-as anyavállalati mérleget 654,988 milliárd forint adózás utáni eredménnyel állapították meg, ebből 65,499 milliárd forint jut általános tartalékképzésére az osztalékfizetés mellett.



Az osztalék mértéke részvényenként 535,71 forint, de a jogosultak között az alapszabály szerint a saját részvényekre eső osztalékot is szétosztják. A 280 millió darabos részvényállományból 1,48 millió a saját részvény, ezzel számolva egy részvényre 538,6 forint osztalék juthat. A kifizetés 2024. június 3-án kezdődik.



Az OTP korábban a mostaninál alacsonyabb osztaléktömeget és osztalékot fizetett, 2022-ben 84 milliárd forintot, részvényenként 300 forintot.



A közgyűlés elfogadta az OTP Bank Nyrt. 2023-as, nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített beszámolóját, valamint az igazgatóság jelentését az OTP Bank 2023-as üzleti tevékenységről 990,459 milliárd forint konszolidált adózás utáni és 1008,583 milliárd forint konszolidált korrigált adózás utáni eredménnyel. Az OTP Bank 2022-ben 347,081 milliárd forint konszolidált és 592,547 milliárd forint konszolidált korrigált adózás utáni eredménnyel zárt.



A közgyűlésen a részvényesek jóváhagyták, hogy az OTP igazgatósága a továbbiakban is vásároljon saját részvényeket.