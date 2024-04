Üzlet

Május végén nyitja első magyarországi üzletét a Primark divatlánc

Május 28-án az Arena Mallban nyitja meg első magyarországi üzletét a Primark nemzetközi divatáruház 3100 négyzetméteren - tájékoztatta a társaság az MTI-t szerdán.



A tájékoztatás szerint a piacra lépéssel 180 munkahelyet teremtenek.



Az egyszintes üzletben női, férfi és gyermekruhák mellett lakberendezési cikkeket, szépségápolási termékeket és kiegészítőket forgalmaznak majd - írták.



A budapesti nyitás jelentős lépés a társaság globális terjeszkedési terveiben: Magyarország a divatcég 17-ik piaca és a hatodik Kelet-Közép-Európában, amely jól mutatja, hogy a régió továbbra is kulcsfontosságú a márka üzlethálózatának fejlesztése szempontjából - írták.



A divatlánc a régió öt országában - Szlovéniában, Lengyelországban, Csehországban, Romániában és Szlovákiában - 12 üzletet működtet, első boltjuk Ljubljanában nyílt 2019-ben.



Közölték: a magyarországi megjelenés után is folytatják a régiós terjeszkedést, a következő egy évben Temesváron, Prágában és a lengyelországi Bydgoszczban terveznek üzleteket nyitni.



A fenntarthatósági szempontokra kitérve közölték: a forgalmazott ruházati termékek 55 százaléka már most is újrahasznosított vagy fenntarthatóbb forrásból származó anyagok felhasználásával készül, és az arány 2030-ra 100 százalékra emelkedhet.



A társaság 2023. januárban jelentette be szándékát, hogy belép a magyar piacra.



Az 1969-ben Írországban, a Penneys márkanév alatt alapított Primark több mint 400 üzlettel rendelkezik 16 országban, munkavállalóinak száma 80 ezer felett van.



A társaság 2026-ra 530-ra növelné üzleteinek számát.



A Primark 2023-ban 9 milliárd font árbevételt ért el az előző évi 7,7 milliárd font után, működési eredménye azonban tavaly 735 millió fontra esett a 2022-es 756 millió fontról.