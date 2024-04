Gazdaság

Megerősítette Budapest befektetési ajánlású osztályzatát a Moody's

Megerősítette Budapest hazai valutában és devizában fennálló hosszú futamú adósságkötelezettségeinek befektetési ajánlású, "Baa3" szintű kibocsátói osztályzatát a Moody's Ratings.



A magyar főváros besorolásának kilátása változatlanul stabil.



A nemzetközi hitelminősítő ezzel egy időben megerősítette Budapest alapszintű adósminőség-értékelését (BCA) is az eddigi "baa3" szinten.



A Moody's a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemeli, hogy a "baa3" BCA-értékelés és a "Baa3" kibocsátói osztályzat megerősítése és a stabil kilátás tükrözi Budapest jelentős szerepét a magyar gazdaságban, a város csökkenő és kezelhető adósságszintjét, valamint azt, hogy a költségvetés kezelése a kihívásokkal terhelt működési környezetben is megfelelő.



A Moody's hangsúlyozza azt is, hogy Budapest az ország legfejlettebb városaként a magyar hazai össztermék (GDP) 37 százalékát állítja elő, és a város sok lábon álló gazdasága rendre jobban teljesít az országos átlagnál.



A budapesti gazdaság magas hozzáadottérték-tartalmú, szolgáltatásokra alapuló teljesítménye révén az egy főre jutó GDP-érték az országos átlag több mint 200 százaléka - áll a Moody's elemzésében.



A hitelminősítő közölte: várakozása szerint a magyar hazai össztermék az idén 3 százalékkal, 2025-ben 3,2 százalékkal bővül reálértéken számolva, és ez is hozzájárul az üzleti szektorból származó budapesti adóbevételek - a város elsődleges jövedelmi forrása - növekedéséhez.



A Moody's szerint a bruttó működési mérlegegyenleg az idén várhatóan plusz 4,7 százalék, jövőre plusz 3,4 százalék lesz, vagyis számottevően javul a 2020-ban mért 27 százalékos működési deficithez képest.



Az elmúlt néhány évben Budapest jó adósságtűrő képességről tett tanúbizonyságot, az adósságállomány tavaly a működési bevételek 42 százalékára - vagyis kezelhető szintre - csökkent a 2022-ben feljegyzett 56 százalékról - áll a Moody's elemzésében.



A hitelminősítő várakozása szerint ez a ráta az idén a működési bevételek 35 százaléka körüli szintre csökken tovább a jó eloszlású lejárati profil eredményeként.



A Moody's szerint a magyar főváros - ugyancsak a kedvező lejárati profil révén - nem szembesül közvetlen refinanszírozási kockázatokkal. Budapest besorolását ugyanakkor korlátozza a kihívásokkal terhelt likviditási pozíció - áll a Moody's elemzésében.



A hitelminősítő hangsúlyozza: a budapesti osztályzat stabil kilátása az ország várhatóan kedvező gazdasági kilátásait tükrözi, és azt, hogy Budapest képes kordában tartani adósságszintjét.